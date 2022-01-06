تمويل ارض وبناء من الأهلي ومعرفه اهم شروطه ومميزاته والأوراق المطلوبة وكيفيه الحصول عليه

تمويل ارض وبناء من الأهلي من احدث واهم التمويلات التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام مع بداية العام الجديد والتي تناسب جميع المواطنين. كما تم الإعلان عن التمويل عبر صفحه البنك الأهلي الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض ومنتجات تمويليه أيضا وتناسب المواطنين وتلبي احتياجاتهم الشخصية. والتي من أهمها عروض تويوتا من البنك الأهلي في بداية العام ومعرفه الشروط والسيارات التي شملتهم العروض. كما تم الإعلان أيضا عن عروض اكسترا والراجحي الحصرية وخصومات وهدايا لحاملي بطاقات الراجحي ومسبقه الدفع. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح التمويل بالتفصيل ومعرفه جميع شروطه ومستنداته المطلوبة. كما سوف نقوم أيضا بشرح وتوضيح ألية العمل للتمويل وكيفيه الحصول عليه وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات.

تمويل ارض وبناء من الأهلي

اعلن البنك عن التمويل وهو منتج يقدم بصيغه ألتورق والذي يمكن المواطنين من شراء ارض مناسبه له وبناء منزل أحلامه الذي يريده. كما تم الإعلان أيضا عن المستندات المتعلقة بالتمويل والتي نوضحها لكم من خلال الأتي.

مستندات تمويل ارض وبناء

هويه العميل وخطاب لتعريف الراتب وإقرار المصاريف والالتزامات وإقرار سمه له.

صك العقار ورسم كروكي معتمد وعرض المقاول.

رخصه البناء غير مطلوبه حاليه علما بانه ستم طلبها عند صرف دفعات البناء.

عقد التمويل بالورق و ملحق عقد المدعوم و جدول السداد مع الملخص وسندات الأمر.

شروط منتج ارض وبناء

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده شروط من قبل البنك والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

اقصي مبلغ للتمويل 7 مليون ريال.

يجب أن لا يقل العمر عن 20 سنه.

اقصي فتره سداد للتمويل 30 سنه.

يجب أن لا يزيد عمر العقار عن 35 سنه.

أن يكون العقار من ضمن المدن المعتمدة.

العقارات المقبولة في التمويل هي فيلا أو عماره.

كيفيه الحصول علي منتج ارض وبناء

كما اعلن البنك عن طرق الحصول علي تمويل ارض وبناء من البك الأهلي وذلك عن طريق زياره احد فروع البنك بالمملكة. أو الاتصال علي رقم 8002441005 عبر الجوال. أو للتقديم الإلكتروني عبر الخطوات الأتية: