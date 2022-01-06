التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 توضيح هام بشأن نتائج الاستحقاق من الموارد البشرية

يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل فى الضمان الاجتماعى الجديد 1443، بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وجود تحديثات به، وذلك من اجل توفير حياة ملائمة للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا، ووفقاً لرؤية 2030، ومن خلال موقعنا الاخباري ثقفني نستعرض بعض المعلومات حول الضمان الاجتماعي المطور، وتوضيح عاجل من وزارة الموارد البشرية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

الضمان الاجتماعي المطور، وتعمل المملكة العربية السعودية علي توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمواطنين الذين لا يملكون سبل العيش، وتحسين سبل المعيشة لدى الأسر ذات الدخل المنخفض، وما علي المواطن سوي التقديم بالأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم دراستها وقبولها في حالة توافر الشروط ويتم التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الخطوات الآتية.

قم بالدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).

ثم قم بالتسجيل الدخول في المنصة.

قم بالدخول على الملف الموحد ضمن الاختيارات

قم بملأ المعلومات المطلوبة. امامك.

ثم اضغط علي الموافقة على الإقرار والتقديم.

وقم بمتابعة إجراءات الطلب من خلال أيقونة الطلبات

الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد وذلك بعد مراجعة طلب المتقدم والتأكد من استحقاقه مقارنة بالشروط والأحكام، فمن المقرر أن تقوم الوزارة أن تعلم المستحق بنتائج الاستحقاق من خلال إرسال رسالة نصية لكم بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة القادمة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

أما عن شروط الاستحقاق التي تم تضمينها في المعاش الجديد بالضمان الاجتماعي وهي على النحو التالي.

أن يكون دخل الأسرة أقل من الحد الأدنى المخصص في معاش الضمان الاجتماعي.

أن لا يكون مقيماً في إحدى دور الإيواء التي ترعاها الدولة.

الا يكون صاحب المعاش من اصحاب الأصول ذات القيمة العالية.

يتم منح المعاش الى الأفراد ذوي الظروف الخاصة (الايتام والارامل وذوي الإعاقة).

لابد أن يكون المستحق سعودي الجنسية ويشترط أن يكون مقيماً إقامة داخل المملكة السعودية.

وزارة الموارد البشرية

وقد تسائل إحد المستفيدين علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي موقع تويتر عن إذا كان في حالة تسجيل المواطن في الضمان الاجتماعي القديم، هل يسجل مجدداً في النظام الجديد، ليكون رد الوزارة كالآتي ” لمدة لا تزيد على سنتين يستمر تطبيق الضمان الاجتماعي القديم علي المستحقين بالفعل من المسجلين”، علي أن يتم تطبيق النظام المطور علي جميع المتقدمين في حالة توافقهم مع شروط الأهلية التي اقرتها الوزارة.