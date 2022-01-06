أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية مبادرة دارى Dari وطريقة التسجيل في المبادرة

أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية الوجبة الثالثة، هو الأمر الذي يرغب بمعرفته العديد من المتقدمين للحصول علي قطع أراضي من مبادرة داري التي تم إطلاقها من قبل رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي في مدينة العراق وتغطي تلك المبادرة عدداً من مدن ومحافظات مدينة العراق لمساعدة أكبر عدد ممكن من المواطنين من الاستفادة من تلك المبادرة، وقد قامت إدارة مبادرة داري بالإشارة الي انه تم استقبال وتسجيل لمئات الآلاف من المواطنين في العراق، وقد أشارت بعض المصادر المسؤولة في المبادرة إلي أن أسماء المقبولين الوجبة الثالثة من مبادرة داري Dari سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن خلال المقال سوف نقوم بعرض طريقة التسجيل في المبادرة ورابط التسجيل والخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل.

أسماء المقبولين بقطع الأراضي السكنية

قد أشارت وزارة الإعمار والإسكان في مدينة العراق بالإشارة الي اقتراب موعد نشر أسماء قوائم مبادرة داري الوجبة الثالثة، المشمولين بقطع الأراضي السكنية المجانية، كما أشارت وزارة الإعمار والإسكان إلي أن المقبولين سوف يتم التواصل معهم عن طريق إرسال رسالة قصيرة علي رقم الهاتف الذي تم كتابته أثناء تسجيل طلب قطعة الأرض، كما قامت المحافظات العراقية متمثلة في البلديات من العمل علي توفير قاعدة من البيانات الشاملة والمتكاملة لجميع المستفيدين من الحماية الاجتماعية، علي أن يتم إرسالها بشكل مباشر الي وزارة الإعمار والإسكان العراقية بعد أن يقر مجلس الوزراء بشمولية مستحقي الحماية المدنية بالاستفادة من مبادرة داري.

الدخول علي موقع الرسمي مبادرة داري الالكتروني Dari.

سوف يتم التأكد من رقم الهاتف، فتأكد أن رقم هاتفك يعمل بشكل صحيح.

قبل عملية التسجيل تأكد من وجود الوثائق الشخصية الثبوتية أثناء التقديم.

تأكد من كتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وعدم كتابة أي معلومات وهمية غير صحيحة لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

يتم حفظ جميع البيانات والمعلومات التي قمت بإدخالها حتي يتم مراجعتها من الجهات الحكومية المعنية.

قراءة وفعم جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها.

التعهد بعدم الاستفادة من القرارات الحكومة السابقة التي تنص علي توزيع الأراضي علي المواطنين بالمجان.

طريقة التسجيل في مبادرة داريالأوراق المطلوبة وصور المستمسكات الثبوتية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي استمارة التسجيل في منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل في العراق، أما عن الأرواق المطلوبة فهي كالتالي: