محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، اتصالا هاتفيا من أنطونيو غوتيريش، أمين عام منظمة الأمم المتحدة.

وهنأ أمين عام المنظمة خلال الاتصال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتسلم دولة الإمارات مقعدها في مجلس الأمن للفترة من 2022 - 2023.

وتمنى غوتيريش للإمارات النجاح في خدمة العالم من خلال هذا الموقع الدولي الرفيع، منوها بالمبادرات الإماراتية الإنسانية والتنموية المهمة لدعم الاستقرار والتنمية على الساحة الدولية.

من جانبه هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنطونيو غوتيريش بإعادة انتخابه لولاية ثانية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة تبدأ من شهر يناير الجاري.

وعبر ولي عهد أبوظبي عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به الأمم المتحدة وأمينها العام في خدمة الأمن والسلم العالميين، مشيرا إلى أن هذا الدور يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحديات والمخاطر التي تهدد البشرية وفي مقدمتها جائحة "كورونا" والتغيرات المناخية والحاجة إلى تعزيز العمل الجماعي الدولي في مواجهة هذه المخاطر، مؤكدا دعم دولة الإمارات لرسالة الأمم المتحدة على الساحة الدولية وحرصها على التعاون معها ومساندة جهودها في مختلف المجالات.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن نهج دولة الإمارات الدائم والثابت هو العمل من أجل السلام والاستقرار ودعم كل ما يحقق مصالح الشعوب في التنمية والرخاء على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول الجانبان خلال الاتصال مختلف أوجه التعاون بين الإمارات والأمم المتحدة، وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وشددا في هذا السياق على أهمية تسوية الأزمات في المنطقة عبر الحوار والطرق السلمية والعمل الدولي المشترك.