جوتيريش يهنئ الإمارات لتسلمها مقعدا بمجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، هنأ أمين عام المنظمة خلال الاتصال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتسلم دولة الإمارات مقعدها فى مجلس الأمن للفترة من 2022 - 2023.

وتمنى جوتيريش للإمارات النجاح فى خدمة العالم من خلال هذا الموقع الدولى الرفيع، منوها بالمبادرات الإماراتية الإنسانية والتنموية المهمة لدعم الاستقرار والتنمية على الساحة الدولية.

من جانبه هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنطونيو جوتيريش بإعادة انتخابه لولاية ثانية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة تبدأ من شهر يناير الجارى.

وعبر ولى عهد أبوظبى عن تقديره للدور المهم الذى تقوم به الأمم المتحدة وأمينها العام فى خدمة الأمن والسلم العالميين، مشيرا إلى أن هذا الدور يكتسب أهمية مضاعفة فى ظل التحديات والمخاطر التى تهدد البشرية وفى مقدمتها جائحة "كورونا" والتغيرات المناخية والحاجة إلى تعزيز العمل الجماعى الدولى فى مواجهة هذه المخاطر، مؤكدا دعم دولة الإمارات لرسالة الأمم المتحدة على الساحة الدولية وحرصها على التعاون معها ومساندة جهودها فى مختلف المجالات.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن نهج دولة الإمارات الدائم والثابت هو العمل من أجل السلام والاستقرار ودعم كل ما يحقق مصالح الشعوب فى التنمية والرخاء على المستويين الإقليمى والدولى.

وتناول الجانبان خلال الاتصال مختلف أوجه التعاون بين الإمارات والأمم المتحدة، وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وشددا فى هذا السياق على أهمية تسوية الأزمات فى المنطقة عبر الحوار والطرق السلمية والعمل الدولى المشترك.