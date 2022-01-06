عون وميقاتى يوقعان مرسوما بدعوة مجلس النواب لدور انعقاد استثنائى

جدة - نرمين السيد - وقع رئيسا الجمهورية اللبنانية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتى، مرسوما لدعوة مجلس النواب إلى دور انعقاد استثنائى يبدأ الاثنين المقبل وحتى 21 مارس المقبل، وذلك وفق برنامج اعمال محدد.





وحدد المرسوم برنامج أعمال دور الانعقاد الاستثنائى بنظر القوانين المصدقة والتى قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها ومشاريع واقتراحات القوانين الملحة التى تتعلق بالانتخابات النيابية ومشاريع القوانين التى ستحال إلى مجلس النواب. كما ينظر مجلس النواب فى دور الانعقاد الاستثنائى مشاريع او اقتراحات القوانين الطارئة والعاجلة والضرورية المتعلقة بالاصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافى المالى أو بالأوضاع المعيشية الملحة التى يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس وخصوصا مشاريع قوانين وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية واستعادة الأموال المحولة الى الخارج ومشروعى قانونى الموازنة العامة للعامين الماضى والحالى. كما يتضمن مرسوم دعوة مجلس النواب لانعقاد عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة أو الاستجوابات الموجهة إلى الحكومة.

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