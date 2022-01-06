miran.ejada.gov.om تسجيل دخول منصة إيجاده توظيف بكلمة مرور “مران” لقياس الأداء الوظيفي

miran.ejada.gov.om تسجيل دخول رابط منصة إيجاده توظيف وهي المنصة العمانية المعنية بتعزيز الأداء الحكومي، وما هي منصة مران “التدريب المقرون بالتوظيف” هي منظومة منوط بها قياس الأداء، هذا وقد انطلق منصة إجادة برعاية وتحت إشراف وزارة العمل العمانية بهدف قياس أداء العمل، وذلك من خلال رابط ejada gov om، حيث يمكن من خلال المنصة تدريب الأفراد حتي يتمكنوا من القيام بتسجيل الأهداف التي من أجلها تم إطلاق المنصة، هذا وقد انطلق منصة إجادة في أعقاب انطلاق منصة مران الإلكتروني، وسنتابع من خلال هذا التقرير طريقة الدخول على منصة إجادة والاستفادة مما تقدمه المنصة، كما سنشرح طريقة تسجيل الدخول من خلال خطوات مُبسطة.

ما هي منصة مران “التدريب المقرون بالتوظيف”

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل بسلطنة عمان قد قامت بتدشين منصة “مران‬⁩”، وتعمل المنظومة وفق منظومة التعليم المدمج الذي يتم بالجمع بين التدريب الإلكتروني والحضور للتدريب بقاعات دراسية، حيث يتلقى المتدربين للمادة التدريبية إلكترونيا، هذا بجانب التعليم التقليدي ، وذلك لتحقيق رؤية “عمان 2040″، وذلك عن طريق إكساب القوى العاملة بسلطنة عمان المهارات والقدرات المعرفية لأداء وظائفهم على الوجه الأكمل.

منظومة قياس الأداء الفردي على منصة إيجاد

رابط منصة إجادة وزارة العمل سلطنة عمان

منصة إجادة ستمكن المتدربين من تسجيل أهدافهم الفردية التي يطمحون لها، لذلك أصبح بإمكانهم الآن الدخول على رابط منصة إجادة التابعة لوزارة العمل في سلطنة عمان، والتسجيل فيها الآن، وبعد الدخول علي منصة إجادة باسم المستخدم وكلمة المرور، يتطلب من المتقدمين التوجه إلى برنامج إجادة مباشرة من خلال الدخول على https://test.ejada.gov.om/Auth/login.

miran.ejada.gov.om تسجيل دخول منصة إيجاده توظيف بكلمة مرور مران

وتجدر الإشارة إلى أن بقوم على التدريب المُدمج، وذلك بتقديم التدريب إلكترونياً، بجانب التدريب التقليدي بالحضور في قاعات الدراسة، ومنصة إجادة هي منصة تسجيل الأهداف الفردية، وذلك في منظومة الأداء الفردي، وذلك من خلال رابط تسجيل الدخول بالرقم المدني وكلمة المرور.

طريقة تسجيل الأهداف الفردية في منصة إجادة على منظومة الأداء الفردي الجديدة

منصة مران الإلكترونية أطلقتها وزارة العمل العمانية، وذلك لتدريب الباحثين عن فرصة عمل، حيث توفر منصة مران دورات تدريبية للمقبلين على سوق العمل بالسلطنة، وهي مبادرة محمودة من مبادرات وزارة العمل، تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة وإنتاجية الفرد بعد تأهيله ورفع قدراته، ونشرح كيفية التسجيل على رابط منصة مران وخطوات التسجيل.

ما هي منصة مران الإلكترونية

طريقة التسجيل في منصة مران وزارة العمل العمانية

الدخول إلى موقع منصة مران سلطنة عمان .

. اختيار نوع تسجيل الدخول، لموظف أو تسجيل دخول مدير.

للموظف يجب إدخال الرقم المدني واستكمال عملية التسجيل.

للمدير يجب إدخال بريد إلكتروني واستكمال التسجيل.

متابعة كافة التعليمات التي ستظهر على الشاشة.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم كافة التفاصيل الخاصة بتسجيل الدخول إلى منصة إجادة وكذلك منصة مران، كما تناولنا بالشرح الوافي طريقة تسجيل الأهداف الفردية في منصة إجادة على منظومة الأداء الفردي الجديدة، وفي حال كان لديكم أي استفسارات يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.

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