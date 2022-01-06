“NOW” معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 pdf عبر موقع dirasat-gate.org وزارة التربية والتعليم العراقية

الان معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها مع حضراتكم الان فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل وراء التعرف على تلك النتائج التي يتزايد حولها مؤشرات البحث على جوجل من أجل الحصول على تلك النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اوموقع نتائجنا او غيرها من المواقع التعليمية عبر شبكات الانترنت

الان معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

حرصت بشكل مؤخرا وزارة التربية والتعليم العراقية على رفع نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية بشكل يراعي مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث بشكل مؤخر اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية امكانيات رفع نتائج القبول الموازي الكترونياً بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على موقع الوزارة الرسمي وذلك بصورة وبشكل الكترونية بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي شروط التقديم على الجامعات العراقية وكذلك الإعلان عن الأوراق المطلوبة للتقديم داخل الجامعات ورسوم التقديم داخل الجامعات العراقية وذلك من أجل الحد من التجمعات على الجامعات فى ظل أزمات تفشي وباء كوفيد 19 بالبلاد، عليه نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي داخل الجامعات العراقية اون لاين على نحو خطوات جاءت على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبحث العلمي

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة نتائج

الخطوة الثالثة:- ادخال اسم الطالب الرباعي

الخطوة الرابعة:- ادخال وتسجيل رقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الاخيرة:- النقر على أيقونة عرض الدرجات حتى تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بالحال

علماً علىان وزارة التربية والتعليم العراقية قد اكدت على ان موعد بداية العام الدراسي سيكون فى اليوم السابع والعشرون من شهر يناير المقبل على مستوى جميع المراحل التعليمية، لذا قد ازداد الى حد كبير عوامل بحث جوجل وذلك بعدما ان اعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي على قبول نحو 22 الف طالب وطالبة للجامعات العراقية من ضمنهم 3000 الف طالب وطالبة عن الأعوام الماضية

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00