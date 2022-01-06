الجزائر: الإعلان عن تشكيل ومهام المجلس الأعلى للأمن

جدة - نرمين السيد - ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية ويضم رئيس الحكومة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الدفاع والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية ووزير العدل، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش وقائد الدرك الوطنى (قوة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع)، والمدير العام للأمن الوطنى والمدير العام للوثائق والأمن الخارجى والمدير العام لمكافحة التخريب والمدير المركزى لأمن الجيش.

ويجتمع المجلس الأعلى للأمن بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية وفقا لحالات محددة، متمثلة فى دورة عادية، كلما اقتضت الحاجة لذلك للبت فى كل مسألة تتعلق بالأمن الوطنى ذات بعد داخلى أو خارجى للوطن، لا سيما منها مساهمة الجيش فى مهام حفظ النظام، علاوة على المسائل والقضايا ذات الصلة بسياسة الدفاع عن الوطن.

كما يجتمع المجلس فى دورة عادية لدراسة الوضعيات الناجمة عن الكوارث والأوبئة وتداعياتها على أمن البلد والسكان، وكذلك التهديدات أو الهجمات الخطيرة الموجهة ضد المنظومات والمواقع الحيوية للوطن والاعتداءات على الأمن السيبرانى.

وتشمل الدورة العادية للمجلس الأعلى للأمن كذلك التهديدات والمظاهر الماسة بالأمن والطمأنينة وبحسن سير الأحداث الوطنية الهامة.

ومن جهة أخرى، يمكن للمجلس الأعلى للأمن عقد دورة استثنائية للبت فى إعلان، إنهاء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها فى المواد 97 و98 و99 و100 من الدستور الجزائرى.