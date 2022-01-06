كازاخستان: مقتل 18 من قوات الأمن وإصابة 748 شخصا خلال الاحتجاجات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، سمعت طلقات نارية جديدة مساء اليوم فى ألماتى، كما أتى صوت إطلاق النار من اتجاه مكتب رئيس البلدية الذى اقتحمه متظاهرون، الأربعاء.

من جانبها، أعلنت داخلية كازاخستان مقتل 18 رجل أمن، وإصابة 748 خلال المواجهات فى البلاد، واعتقال 2298 محتجا.

فيما قالت الشرطة إنها قتلت العشرات من مثيرى الشغب فى ألماتى، كما أفادت وزارة الصحة بإصابة 1000 متظاهر.

بدورها، أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعى التى تضم وحدات من القوات المسلحة الروسية وجمهوريات بيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان، إرسال قوات حفظ سلام، بعد مناشدة الرئيس الكازاخستانى، قاسم جومارت توكاييف، مساعدته على إخماد العنف الذى عم إحدى أكبر المدن فى البلاد، وأودى بحياة العشرات من رجال الأمن والمحتجين على السواء.

وكان الرئيس قاسم جومارت توكاييف، حاول تهدئة الغضب العام، عبر إقالة سلفه نزارباييف من منصب رئيس مجلس الأمن القومى يوم الأربعاء واضطلع بمسؤولياته.

كما عين رئيسا جديدا للجنة أمن الدولة، وأقال أحد أقارب نزارباييف من ثانى أعلى منصب فى اللجنة.

كذلك تقدمت حكومة توكاييف باستقالتها، إلا أن كل تلك الإجراءات لم تفلح فى تهدئة الشارع. فاستمرت الاحتجاجات، بل سيطر المتظاهرون على مطار فى ألماتى، وألغيت كافة الرحلات الجوية من المدينة وإليها.