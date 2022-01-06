شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات 1443؛ يعمل برنامج الضمان الاجتماعي على تقديم بعض المساعدات للسيدات المطلقات المستحقات للمساعدة ولكن وفقاً لبعض الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية، وفيما يلي نوضح لكم شروط استحقاق الدعم المادي للمطلقات.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات 1443

قامت وزارة الموارد البشرية بوضع بعض الشروط للضمان الاجتماعي للمطلقات، حيث لابد أن تنطبق الشروط على المطلقات الراغبين في الحصول على الدعم وتتمثل هذه الشروط في التالي :

لابد أن تكون المتقدمة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي غير عاملة.

يجب ألا يزيد سنها عن 56 عام وألا يقل عن 35 عام.

كما يجب أن تكون سعودية الجنسية والإقامة أي تكون مقيمة إقامة دائمة في المملكة السعودية.

يشترط أن يكون لديها حساب بنكي.

كما يشترط أن لا يكون لديها أي دخل.

شروط برنامج الضمان الاجتماعي للمتزوجات

وضعت أيضاً وزارة الموارد البشرية بعض الشروط التي توضح استحقاق المتزوجة لدعم الضمان الاجتماعي والتي تتمثل في :

يجب أن تكون المتقدمة قد تجاوزت عمر 60 عام.

كما يجب ألا يكون لديها أي مصدر دخل ويكون الزوج غير قادر على العمل.

أن لا تمتلك أي نشاط تجاري.

أن يكون الزوج متغيب وليس لديها أي معلومات عنه.

إذا كان لديها أبناء وزوجها يتعاطى المخدرات.

في حالة وجود أبناء وزوجها مسجون.

يشترط ألا يتجاوز دخلها الشهري عن الحد المانع المحدد للاستحقاق.

خطوات التَسجيل في الضمان الاجتماعي المُطور للمطلقات

من الممكن أن تقوم المرأة المطلقة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بعد تحقيقها للشروط وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الانتقال إلى الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية. النقر على إنشاء حساب جديد. النقر على الخدمات الإلكترونية ثم معاش الضمان. الضغط على التسجيل الآن ثم تدوين البيانات المطلوبة. إرفاق المستندات المطلوبة. التأكد من صحة البيانات حتى لا يتم رفض الطلب.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات 1443، وكذلك وضحنا لكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي للمُطلقات، وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجات.