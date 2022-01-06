NOW الاستعلام نتائج القبول الموازي 2021 بالاسم ورقم الامتحاني عبر موقع dirasat-gate.org وزارة التربية والتعليم العراقية

الاستعلام نتائج القبول الموازي 2021 التي زادت حولها مؤشرات البحث على جوجل نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث مئات الآلاف حالياً من الطلاب والطالبات وكذلك السادة أولياء الأمور يباشرون البحث من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي بامكانكم بمنتهي السهولة التعرف عليها بواسطة تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني وغيرها من البيانات التي جاءت مطلوبة لأجل الاستعلام عن تلك النتائج التي يبحث عنها جميع الطلاب والسادة أولياء الأمور بعدما تم تخصيص موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للحصول على تلك النتائج على شكل نستعترضه من خلال موقعكم الإخباري الشهير ثقفني نيوز الاخباري

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021

نتابع و نستعرض مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري طريقة وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعدما أن أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على إتمام الكشف عنها أمام جميع الطلاب الراغبين على الالتحاق على التعليم الجامعي بالعراق، حيث سبق وان طرحت وزارة التربية والتعليم العالي امكانيات التسجيل على الجامعات العراقية بشكل وبصورة الكترونية، على أن تأكد وزارة التعليم والبحث العلمي على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على مستوى العام الحالي من بينهم نحو 3454 طالب وطالبة عن عام 2019، عليه تزايدت مؤشرات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو نستعرضها سوياً الان عبر موقعكم الإخباري الشهير ثقفني نيوز على النحو مبسط جاء على نحو الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي

أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني وغيرها من بيانات جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج جاءت على نحو الطريقة التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

اختيار ايقونة نتائج الطلاب

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة عرض الدرجات حتي تكون النتائج أمامكم على الفور معلنة بالشكل المطلوب على شكل ملفات pdf

على أن يصبح بإمكانكم عبر صندوق التعليقات كتابة البيانات التي جاءت للكشف عن تلك النتائج حتى نساعدك بالحصول عليها على فور

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

نستعرض مع حضراتكم الان معدلات القبول بالجامعات العراقية بعد ان تم تحديد حد ادني لكل تخصص، حيث حددت وزارة التعليم والبحث العلمي والبحث العلمي معدلات قبول الموازي التي يجب ان يتطابق مع كل تخصص التي جاءت على نحو التالي:-

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.

شروط القبول الموازي