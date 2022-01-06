“دعم الريف السعودي” الآن التسجيل في دعم الريف عبر رابط reef.gov.sa وشروط الاستحقاق للمزارعين والأسر المنتجة

التسجيل في برنامج ريف للدعم المالي، ريف هي مبادرة ترعاها الحكومة وتساعد المزارعين وأسرهم الريفية على زيادة إنتاجيتهم وبحسب نتائج الاستحقاق وهو من أهم برامج الدعم المالي التي أطلقتها الحكومة السعودية لدعم المواطنين والأسر المنتجة وذوي الدخل المحدود، تم إطلاقه للعمل على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، ويعتبر مشروع الدعم الريفي من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الزراعة، فقد حرصت على القيام بالكثير من الأشياء للمساعدة في تحويل المجتمعات الريفية من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات منتجة وقد اهتمت بالقطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية وضمان الأمن الغذائي لسنوات عديدة معايير الأهلية التي تم وضعها لمرشحيه وكذلك ما إذا كانوا سيتمكنون من الحصول عليه أم لا وقد تلقى عدد كبير من المواطنين هذه الأموال من خلال الحكومة التي توزعها على عمال الزراعة وغيرهم من العاملين المرتبطين بها.

رابط تسجيل الدخول دعم ريف 1443

خلال السنة المالية الحالية، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج الدعم الريفي للمساعدة في استدامة الأسر الزراعية، يتم دعم المستفيدين من الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10٪ من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، وقد حرصت على القيام بالكثير من الأشياء للمساعدة في تحويل المجتمعات الريفية من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات منتجة في جميع جوانب وقطاعات الزراعة بما يضمن عدم تجاوز ويصل إجمالي دعم المستفيد رأس مال المشروع بحد أقصى 54 ألف ريال سنويًا حيث يدعم جميع القطاعات الزراعية، بما في ذلك الألبان، دبس السكر، لذلك كان وثقافة البن والورد ، والحرفية ومشاريع أخرى علينا القيام بذلك.

خطوات الاستعلام على برنامج دعم ريف

أطلقت وزارة البيئة والزراعة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وهو برنامج ريف أحد البرامج الحكومية، التي تم إطلاقها لتقديم المساعدة والدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن للمواطنين من خلالها معرفة المزيد عن المساعدة الريفية، وتقديم شكوى إذا كانت هناك مشكلة، والحصول على إجابات لأي أسئلة قد تكون لديهم أثناء عملية تقديم الطلب.

الدخول عبر موقع Reereef.gov.saf الرسمي للمساعدة في دعم الريف في المملكة العربية السعودية.

ثم يتم إنشاء الاتصال عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والمعلومات الأخرى المطلوبة.

حدد قطاع الخدمات الإلكترونية من القائمة المنسدلة.

حدد كلمة “طلب” من القائمة المنسدلة.

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة بما في ذلك رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب.

تم اختيار التأكيد.

بعد ذلك، يتم عرض جميع معلومات الحساب.