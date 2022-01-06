الجيش الكازاخى يخلى ميدان الجمهورية فى مدينة ألماتى من المتظاهرين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الروسية (تاس) أن عددا كبيرا من العسكريين والمعدات لا يزالون فى الميدان، مشيرة إلى أنه جرى إخلاء المنطقة المحيطة بإدارة المدينة ومقر إقامة رئيس الدولة فى المدينة.

يشار إلى أنه فى 2 يناير الجارى خرجت حشود إلى الشوارع فى جنوب غرب كازاخستان، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.

وبعد يومين، اجتاحت الاحتجاجات ألماتى، فى جنوب شرق البلاد، حيث استخدمت الشرطة قنابل الضوء لتفريق الحشود ، وكذلك مدن أخرى وحتى عاصمة كازاخستان نور سلطان.

وفرض الرئيس حالة الطوارئ لمدة أسبوعين فى منطقة مانجيستاو وفى منطقة ألماتى، بالإضافة إلى ألماتى، أكبر مدن الجمهورية و فى العاصمة نور سلطان. وفى 5 يناير، وافق رئيس الدولة أيضًا على استقالة الحكومة. وسيواصل أعضاؤها أداء مهامهم حتى تشكيل حكومة جديدة.