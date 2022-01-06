وزير الخارجية الأمريكى يعلن تعيين مبعوث جديد إلى القرن الإفريقى

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لمنطقة القرن الأفريقى جيفرى فيلتمان سيتنحى من منصبه، وذلك بعد أكثر من 9 أشهر شغل فيها المنصب.





وكشف وزير الخارجية الأمريكى أن ديفيد ساترفيلد السفير الأمريكى المنتهية ولايته لدى تركيا سيخلف فيلتمان فى هذا المنصب، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس. وأشار وزير الخارجية الأمريكى إلى أن جيفرى فيلتمان سيستمر فى العمل بوزارة الخارجية بصفة استشارية.

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