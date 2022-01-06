نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر cov19vaccine.moh.gov.kw رابط تسجيل حجز موعد الجرعة الثالثة التنشيطية (لقاح كورونا) موقع وزارة الصحة الكويتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة cov19vaccine.moh.gov.kw رابط تسجيل حجز موعد الجرعة الثالثة التنشيطية (لقاح كورونا) هي الجرعة التعزيزية بالكويت على موقع وزارة الصحة الكويتية وخطوات وطريقة التسجيل وحجز موعد لقاح كورونا الجرعة الثالثة، حيث صرحت وزارة الصحة بأنها ستتوسع في إعطاء المصل الخاص بلقاح فيروس كورنا المستجد، وذلك من خلال تلقي المستفيدين الجرعة التعزيزية الثالثة التنشيطية لتشمل الفئة العمرية من 16 عام للأكبر سناً، وذلك بهدف السيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا، خاصة بعد انتشار المتحور الجديد أوميكرون، حيث يتم قامت وزارة الصحة في وقت سابق على توغير الجرعات التنشيطية للقاح كوفيد -١٩ للفئات ذات الأولوية التالية من الأكبر سنا حتى 50 عاماً.

رابط موقع حجز موعد لقاح كورونا الجرعة الثالثة التنشيطية بوزارة الصحة الكويتية

صرح “الدكتور عبد الله السند” وهو المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، وذلك على وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن التوسع في حجز موعد الجرعة التنشيطية يأتي في إطار جهود وزارة الصحة الكويتية وسعى الوزارة لمواكبة التطورات الصحية العالمية الهادفة للوقاية والحد من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، وأضاف “السند” إلى أن وزارة الصحة قامت بتخصيص عدد 18 مركز جديد للرعاية الصحية الأولية، وذلك بهدف التوسع في تقديم الجرعة الثالثة التنشيطية التعزيزية لمن تلقى الجرعتين السابقتين، وذلك بإجمالي 36 مركز صحي، ويتم التسجيل على رابط وزارة الصحة لحجز موعد مُسبق لتلقي الجرعة الثالثة على الموقع الرسمي للوزارة.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، إلى أن اللقاحات متوفرة أيضا ضد فيروسات الشتاء الموسمية، وأكد على أن اللقاحات متوفرة لجميع المواطنين لجميع الأعمال وتشمل اللقاحات ضد الفيروسات التالية:

الإنفلونزا.

الالتهاب الرئوي البكتيري.

نيوموموكال.

وأضاف السند أيضا إلى أن تلك اللقاحات يتم إعطائها للفئات العمرية بدأ من عمر 6 شهور، وذلك من خلال عدد 58 مركز صحي للرعاية الصحية الأولية تغطي جميع مدن ومناطق دولة الكويت.

حجز موعد الجرعات التنشيطية للقاح كوفيد -١٩ والفئات ذات الأولوية

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً

العاملون في المجال الصحي

من يعانون من ضعف في جهاز المناعة

كما سيتم توافر الجرعة الثالثة التنشيطية من اللقاح للمواطنين والمقيمين غلى أراضي الدولة وذلك للفئات العمرية من 16 وحتى 50 عاما، وهذه الفئة عليها الدخول على الرابط الرسمي لوزارة الصحة والقيام بالتسجيل وحجز موعد لتلقي اللقاح، وذلك لمن مر على إعطائه الجرعة الثانية 6 شهور أو أكثر.

وتجدر الإشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية، حيث صرحت بأن الفئات العمرية ما بين 12 عام إلى 16 عام سيتم توفير الجرعة الثالثة التعزيزية التنشيطية لهم بعد اعتماد ذلك من قبل لجنة تطعيمات كوفيد.

طريقة تسجيل موعد حجز الجرعة الثالثة التنشيطية على موقع وزارة الصحة الكويتية

الدخول على رابط موقع وزارة الصحة الكويتية الرسمي لحجز وتسجيل جرعة منشطة COVID-19

إدخال بينات البطاقة المدنية.

كتابة البيانات الديموغرافية.

ذكر تاريخ التطعيم للجرعتين السابقتين.

الإقرار بأن جميع البيانات التي سجلتها صحيحة.

الضغط على أيقونة إرسال.

سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك المحمول الذي قمت بإدخاله بها موعد ومكان تلقي الجرعة الثالثة

إصابة وزير الصحة الكويتي بفيروس كورونا

وتجدر الإشارة إلى ، وزير الصحة الكويتي “خالد السعيد قد أصيب بفيروس كورونا، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية، حيث صرحت الوزارة بذلك من خلال بيان رسمي على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث تأكدت إصابة الوزير بعد تأكد إيجابية المسحة التي أجراها صباح الخميس، هذا ويمارس الوزير مهامه من منزلة عن بعد، وذلك وفق بروتوكول العزل المنزلي حسب الاشتراطات الصحية.