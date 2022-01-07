تمويل 50 الف بدون كفيل وأهم الشروط للحصول على التمويل بدون أي ضامن

بعد أن أدرك فئة كبيرة من الناس بأن هناك إمكانية بالحصول على تمويل 50 الف بدون كفيل أي بمعنى لا يوجد ضامن، فهذا الأمر يعني أن هناك عددًا من المؤسسات البنكية داخل السعودية قامت بتسهيل عملية الحصول على الدعم المادي، لكن هذه الأمور تتم من خلال الالتزام بإجراءات معينة، وهذا ما سنقوم بالكشف عنه داخل هذا المقال.

تمويل 50 الف بدون كفيل

هناك مجموعة من الشركات داخل المملكة العربية السعودية تقوم بإعطاء تمويل يقدر ب50 الف ريال سعودي دون وجود ضامن،

وإليكم أبرز هذه الشركات بهذا الشكل الآتي ذكره:

تعد هذه الشركة من أبرز الخيارات التي يلجأ إليها فئة كبيرة من العملاء في حالة إمداد مشروعهم بشكل مادي، حيث تتيح

هذه الشركة فترة زمنية لسداد الأقساط تقدر بحوالي 60 شهرًا.

هذه الشركة فترة زمنية لسداد الأقساط تقدر بحوالي 60 شهرًا. ويتشرط أن يصل الحد الأدنى للدخل الشهري المتقدم إلى حوالي 4 آلاف ريال سعودي، وذلك بالإضافة إلى أن يتراوح

عمر المتقدم ما بين ال21 سنة إلى65 سنة.

تعد هذه الشركة من أبرز الشركات التي تقدم تمويل شخصي يتناسب مع كافة المبادئ الخاصة بالشريعة الإسلامية، وتصل

فترة السداد إلى حوالي 60 شهر.

فترة السداد إلى حوالي 60 شهر. فالمعدلات العمرية للمتقدمين تتراوح ما بين ال18 عامًا إلى 65 عامًا، كما يصل الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم التابع

للقطاع العام إلى حوالي 5 آلاف ريال سعودي، بينما يصل الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم التابع للقطاع الخاص إلى حوالي

6 آلاف ريال سعودي.

للقطاع العام إلى حوالي 5 آلاف ريال سعودي، بينما يصل الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم التابع للقطاع الخاص إلى حوالي 6 آلاف ريال سعودي. كما يجب أن يتم تقديم تقرير للجهة المسئولة الخاصة بالعميل، وذلك بهدف معرفة كافة المعلومات الخاصة بقيمة الراتب

الذي يتقاضاه المتقدم كل شهر، فيجب أن تصل فترة عمل داخل الجهة الخاصة بالعميل إلى أكثر من 6 أشهر.

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إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض كل ما يخص موضوع الحصول على تمويل 50 الف بدون كفيل، حيث وجدنا أن هناك عددًا من الشركات داخل السعودية تقدم هذا التمويل دون أي ضامن، لكن هذا يكون على حسب مدى تواجد الشروط بالعميل، وهذا أهم ما يجب أخذه في عين الاعتبار.