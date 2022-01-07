خطوات التحقق من وثيقة حصر الورثة عبر بوابة ناجز 1443 Najiz

خطوات التحقق من وثيقة حصر الورثة عبر بوابة ناجز 1443 واحدة من أهم وأبرز الخدمات الإلكترونية التي أضافتها وزارة العدل مؤخراً إلى بوابة ناجز Najiz.sa، حيث أصبح بإمكان كافة المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية التأكد من صحة صك حصر الورثة الورقي الغير إلكتروني الخاص بهم من خلال مطابقته بالنسخة الإلكترونية الموجودة في منصة ناجز وذلك إلكترونيًا من المنزل بدون الحاجة للذهاب إلى مقرات الوزارة المنتشرة في أنحاء المملكة، ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة العدل السعودية إلى توفير وقت وجهد المواطنين، وفيما يلي سنتناول شرح خطوات التحقق من وثيقة حصر الورثة 1443 وفقاً لما أعلنت عنه وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

طريقة التقديم على وثيقة حصر الورثة 1443

قبل التطرق إلى معرفة خطوات التحقق من وثيقة حصر الورثة سنتناول طريقة التقديم على طلب استخراج صك حصر الورثة عبر موقع وزارة العدل، ولكن لابد من توافر بعض الشروط والأوراق ليتمكن المتقدم من إنهاء الطلب بنجاح وهي أن يقوم المستفيد بإحضار شاهدين ومعدلين، بالإضافة إلى أصل الهوية الوطنية وصورة منها، كما يجب إرفاق شهادة الوفاة في الطلب وفي حين عدم توافر الشهادة فلابد من وجود تقرير بالوفاة صادر من المستشفى، وعند الانتهاء من إحضار المستندات المطلوبة سيتم الانتقال إلى الخطوة التالية وهي تقديم الطلب، ويتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل.

بعد ذلك قم بفتح قائمة الخدمات الإلكترونية الظاهرة في اعلى الصفحة الظاهرة.

ثم قم باختيار خدمة “تقديم طلب للدوائر الإنهائية“.

سيتم الانتقال بعد ذلك إلى تبويب آخر به مجموعة من الإثباتات الخاصة بالدوائر الإنهائية قم باختيار أيقونة “ حصر ورثة “.

“. بعد ذلك سيتم فتح النموذج الخاص بإدخال البيانات المطلوبة قم بتسجيلها وهي: (بيانات المُنهي – موضوع الاثبات – إضافة الشهود والمعدلين).

وأخيراً قم بالضغط على زر “إرسال“.

سوف تحصل على رقم للطلب قم بمتابعة الطلب باستمرار وعند الموافقة عليه يمكنك طباعة النموذج لمراجعة المحكمة بنجاح.

خطوات التحقق من وثيقة حصر الورثة عبر بوابة ناجز

قامت وزارة العدل بوضع 10 خطوات للتحقق من الوثيقة بنجاح وهي كما يلي:

أولاً قم بفتح رابط بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa.

بعد ذلك قم بالضغط على زر “ الدخول ” الظاهر أسفل أيقونة الخدمات العدلية الإلكترونية.

” الظاهر أسفل أيقونة الخدمات العدلية الإلكترونية. ثم قم باختيار طريقة التسجيل في بوابة النفاذ الوطني الموحد وهي عن طريق الضغط على زر “ كلمة المرور ورسالة “.

“. بعد ذلك قم بإدخال بيانات الدخول وهي ( اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق المرئي).

ثم انقر على زر “ تسجيل الدخول “.

“. في الخطوة التالية قم باختيار أيقونة “ جميع الخدمات الإلكترونية ” من شريط الخدمات الظاهر في أعلى الصفحة، ومنها قم بالضغط على زر “ خدمات التحقق “.

” من شريط الخدمات الظاهر في أعلى الصفحة، ومنها قم بالضغط على زر “ “. بعد ذلك قم باختيار خدمة “ التحقق من وثيقة حصر الورثة “، ومنها قم بالنقر على زر “ استخدام الخدمة “.

“، ومنها قم بالنقر على زر “ “. ثم اضغط على زر “ طلب جديد “.

“. سيتم فتح تبويب جديد خاص بتسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب وبيانات الوثيقة قم بتسجيلها، ومن ثم قم بإرفاق صورة وثيقة حصر الورثة من الأمام والخلف.

وأخيراً قم بإدخال بيانات المتوفي ومن ثم قم بالضغط على زر “إرسال“.

ستظهر رسالة توضح حالة الطلب حيث سيكون في البداية “قيد المراجعة“، ومن ثم سيتحول إلى “تم قبول التحقق” من قبل المحكمة.

طريقة تحديث صك حصر الورثة 2022

تعتبر طريقة تحديث الصك مشابهة إلى حد كبير لخطوات التحقق من الصك، حيث يقوم المستفيد بالدخول إلى بوابة وزارة العدل، ومن ثم يقوم باختيار أيقونة تقديم طلب للدوائر الإنهائية من قائمة الخدمات الإلكترونية، بعد ذلك يقوم بفتح خدمة حصر ورثة ومن ثم يقوم بتعديل البيانات وإدخال البيانات الجديدة ومن ثم الضغط على “إرسال“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول خطوات التحقق من وثيقة حصر الورثة عبر منصة ناجز، كما تعرفنا على شروط وطريقة استخراج صك الورثة إلكترونيًا.