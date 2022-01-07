“الخارجية” توضح حول انقطاع التواصل مع أردنيين في كازاخستان

دوت الخليج :– أوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حول انقطاع التواصل مع أبناء الجالية الأردنية في كازاخستان.

وأكد الناطق باسم الوزارة هيثم أبو الفول أنه وبسبب ضعف خدمات الاتصال والإنترنت في ظل الوضع الحالي الذي تشهده كازاخستان تشكلت صعوبة في التواصل مع العائلات الأردنية.

وبين أن مركز العمليات في الوزارة مستمر في محاولاته للتواصل مع العائلات الأردنية في كازاخستان.

وأشار إلى ورود ملاحظات من 6 عائلات أردنية تفيد بعدم قدرتها على التواصل مع أبنائها في كازاخستان، لافتا إلى أنه جرى الاطمئنان على حالة مواطن أردني ، وفق هلا اخبار .

ويذكر أن عدد الأردنيين في كازاخستان حوالي 800 أردني منهم 600 طالب موزعين على عدة مناطق.