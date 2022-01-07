كورونا يواصل ضرب العالم.. تعرف على آخر إحصائيات الفيروس فى الدول

جدة - نرمين السيد - ففى أوروبا، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 231 حالة وفاة، و 179 ألفا و756 إصابة خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات فى المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تسجيل إصابتهم بالفيروس إلى 149 ألفا و515 حالة، فى حين بلغت حصيلة من ذُكر "كوفيد-19"، بينما بلغ العدد التراكمى للإصابات 14 مليون و15 ألفا و65 إصابة.

وفى هولندا، سجلت السلطات الصحية 24 ألفا و 575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و247 ألفا و900 إصابة فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليبلغ تراكمى حالات الوفيات 21 ألفا و 41 حالة وفاة.

وفى سويسرا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 ألفا و 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و 448 ألفا و 527 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و 405 حالات.

وسجلت وزارة الصحة اليونانية 70 وفاة ، و33 آلفا و711 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 21 ألفا و185 حالة، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى مليون و 422 ألفا و20 إصابة.

وفى الدانمارك، سجلت السلطات الصحية، 23 آلفا و 968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 896 ألفا و566 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 3 آلاف و333 حالة.

وفى كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9058 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 745 ألفا و544 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و 764 حالة .

وفى الجبل الأسود،سجلت السلطات الصحية 2960 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 183 ألفًا و 220 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 2428 حالة عقب تسجيل 5 حالات وفاة على مدار أمس.

أما بولندا 16,576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الخميس و646 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد 396,410 حالة إصابة.

وفى بلجيكا، سجلت السلطات الصحية 27,796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الخميس و22 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد 324,626 حالة إصابة.

وفى بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 1400 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 704 آلاف و 907 إصابات، كما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 5669 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وفى صربيا سجلت السلطات الصحية 9122 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 327 ألفًا و 455 إصابة، كما سجلت 19 حالة وفاة ليبلغ إجمالى الوفيات 12 ألفًا و 850 حالة وفاة.

وفى رومانيا، تم تسجيل 6,018 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الخميس و44 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد 15,092 حالة إصابة.

وفى أسيا، سجلت إيران 1579 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الخميس و24 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد 23,716 حالة إصابة.

فيما سجلت إندونيسيا 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الخميس و7 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد 5,195 حالة إصابة.

وفى الفلبين، سجلت السلطات الصحية 17,220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الخميس و81 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد 56,561 حالة إصابة.

وفى فيتنام، سجلت السلطات الصحية 16 ألفًا و 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 843 ألفًا و 563 إصابة، بينما سجلت 170 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفًأ و 644 حالة.

وفى تايلاند، سجلت السلطات الصحية 5775 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليونين و 245 ألفًا و 250 إصابة، كما سجلت 11 حالة وفاة لتصل حصيلة الوفيات 21 ألفًا و 780 حالة.

وفى سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 813 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 283 ألفًأ و 214 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 835 حالة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار أمس.

وأفريقيا ففى كينيا، سجلت السلطات الصحية 2336 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى عدد الإصابات 306 آلاف و 686 إصابة، بينما سجلت البلاد سبع حالات وفاة ليصل إجمالى الوفيات 5411 حالة وفاة.