الصحة العالمية تحذر من الاستهان بـ أوميكرون: تسونامى الإصابات ضخم وسريع

جدة - نرمين السيد - ولفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى أن الأعداد القياسية للإصابات بالمتحور الجديد من كوفيد-19 سريع الانتقال والانتشار، تعنى أن المستشفيات تعانى من ضغط شديد.

وقال فى مؤتمر صحفي: "فيما يبدو أوميكرون بالفعل أقلّ خطورة مقارنة بالمتحور دلتا، خصوصًا لدى الأشخاص الملقّحين، لا يعنى ذلك أنه يجب أن يصنّف على أنها خفيف"، مُضيفا: "مثلما فعلت المتحورات السابقة، يؤدى أوميكرون إلى دخول أشخاص إلى المستشفيات ويقتل أشخاصا".

وتابع: "فى الواقع، إن تسونامى الإصابات ضخم وسريع جدا لدرجة أنه ينهك الأنظمة الصحية حول العالم".

وأُبلغت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضى بنحو 9.5 ملايين إصابة جديدة بكوفيد-19، وهى حصيلة قياسية أعلى بنحو 71 بالمئة عن حصيلة الأسبوع السابق.

ولكن حتى هذه الأرقام أقل من الأرقام الفعلية بحسب تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، لأنها لا تعكس انخفاض عدد الفحوص خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة ونتائج الاختبارات الذاتية الإيجابية غير المسجلة والحالات التى لم تُسجّلها أنظمة المراقبة المثقلة بالأعباء.

واستغل تيدروس خطابه الأول فى العام 2022 لانتقاد استئثار الدول الغنية بجرعات اللقاح المتاحة العام الماضي، قائلاً إن ذلك أوجد أرضا خصبة لظهور متحورات للفيروس.

ودعا العالم إلى تشارك وتوزيع اللقاحات بشكل عادل أكثر فى العام 2022 بهدف إنهاء "الموت والدمار" الناجم عن كوفيد-19.