الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي ، يتردد دائما بين المواطنين السعوديين المقيمين بالمملكة العربية السُّعُودية سؤال مهم وهو ما هو الموعد المحدد الخاص بظهور نتائج التقديم لنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد فقد قامت وزارة الموارد البشرية بالتأكيد على أنه يتم ظهور نتائج الأهلية بعد قيام الوزارة بالبت في الطلبات المقدمة إليها في خلال خمسة عشر 15 يوماً، وستقوم الوزارة بإعلام كل مواطن قام بتقديم طلب بقبول طلبه أم تم رفضه، وذلك من خلال رسالة خاصه ستصله على رَقَم الهاتف الجوال الخاص به الذي قام بتسجيله، وفيما يلي سوف نعرف علي طريقة الاستعلام عن الأهلية التابعة للضمان الاجتماعي من خلال السطور التالية علي موقع ثقفني.

الفئات المستفادة من الضمان الاجتماعي

قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد عدد من الفئات المستهدفة المستحقة للحصول على الدعم المالي من الضمان الاجتماعي المطور الذي يقدم مساعدة كبيرة للمواطنين في المملكة العربية السُّعُودية، ومن هذه الفئات ما يلي:

أصحاب الدخل الشهري الضعيف والمتوسط.

الأشخاص الأكثر احتياجاً للمساعدات المالية حتى تعينهم على تحسين مستواهم المعيشي والمالي.

حالات العجز.

حالات البطالة.

الشيخوخة.

و النساء الأرامل.

و فئة الأيتام.

المطلقات.

وذلك لمواجهة ظهور الحياة المعيشية الصعبة وتحسين مستواهم المعيشي والمالي التي كانت من أسباب تدهورها ما تعرضت له البلاد في السنوات الماضية من أزمة صحية التي ضربت جميع دول العالم أجمع وكان سبباً في تدهور الأوضاع الاقتصادية أيضاً، لذلك تحاول جميع مؤسسات المملكة الوقوف علي قدميها من جديد ومساعدة المواطنين بطرق مختلفة، كما تقدم مؤسسة الضمان الاجتماعي عدة خدمات أخري وقروض من أهمها قرض الترميم من الضمان الاجتماعي وغيرها من الخِدْمَات التي تهم المواطنين.

الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي

يمكن لأي مواطن أن يقوم بالاستعلام عن نتائج أهلية نظام الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السُّعُودية إلكترونياً بكل سهولة ويسر دون أي تعقيدات وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية ثم القيام بإتباع عدد من الخطوات المهمة الخاصة برابط منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ومن هذه الخطوات التي يجب إتباعها ما يلي:

قيام المواطن بالدخول إلى البوابة الرئيسية الخاصة بمنصة الضمان الاجتماعي المطور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ثم بعد الدخول عليها يتم اختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

بعدها يتم تسجيل اسم المستخدم الرباعي صحيح.

إدخال كلمة المرور الخاصة به.

تسجيل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به.

اختيار زر (الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور).

اختيار أيقونة (الاستعلام عن النتيجة) والنقر عليها.

سيظهر للمستخدم نتيجة كافة البيانات التي يبحث عنها.

يمكن للمواطن القيام بالاستعلام عن خدمة أهلية الضمان الاجتماعي المطور باستخدام الرَّقَم المدني الخاص به أو برقم الطلب.

موعد ظهور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي

تم تحديد موعد صرف أول الرواتب الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي المطور مع بداية العام الميلادي الجديد (2022) وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السُّعُودية أنه من المؤكد أنها ستستمر في تلقي الطلبات المقدمة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد حتى شهر خمسه (مايو) من العام الجاري 2022م، وسوف يظل تلقي الطلبات المقدمة مستمر حتى بعد شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443.

كما تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حالة قَبُول الطلب المقدم في خدمة الضمان الاجتماعي استناد إلى عدد أفراد العائلة المقيمة في منزل واحد وقيمة المبلغ الشهري الخاص بجميع أفراد الأسرة ومضاهاة الدخل الشهري بعدد أفراد الأسرة وذلك بالحد المانع للضمان الاجتماعي حتى يكون صاحب الطلب مستحِقّ للمعاش فلابد ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص به على مبلغ الدعم المقرر صرفه للمواطنين.