طريقة عمل الفينو بالمنزل بأقل الإمكانيات

يعد الخبز من المكونات الأساسية في كل بيت وخاصة خبز الفينو الذي يتنافس عليه الكبير قبل الصغير بسبب التعود على تناوله إلى جانب أغلب الأكلات والوجبات تقريبا، حيث يعطي مزاقا مميزا للأكلات بجانبه. توجد الكثير من الطرق لصنع الخبر الفينو في المنزل لكننا سنركز على الطرق التي لا تكلفك الكثير ويمكن تنفيذها في أي بيت بسهولة.

نقدم لكم عمل خبز العيش الفينو بكل سهوله وبأبسط الإمكانيات المتوفر في كل بيت تسعى كل أم في كل منزل على توفير خبز الفينو للأطفال قبل دخولهم المدارس أو الحضانات لسرعة عمل الخبز و بتوفير الأموال وتضمن أن الخبز صحي لطفلها لضمان سلامة الابن حيث يحتوي خبز الفينو على عناصر غذائية مفيده

-المكونات المستخدمة في عمل عيش الفينو :

قومى بإحضار 5 أكواب من الدقيق

ثم ضيفي معلقتين ونص سكر.

ملعقه ونص كبيره من الخميرة المتوفرة في محلات العطارة أو الصيدليات .

ثم ثلاث أكواب من الماء .

تم نحضر ملعقتين من زيت الطعام .

ثم ثلاث ملاعق متوسطة من الزبدة.

ثم نقوم بعمل تدفئة نصف كوب من الماء التي قمت بتحضيرها.

ثم نقوم بجلب نص كوب من الزبدة .

ثم ملعقة من الملح المتوفر.

وكانت هذه هي المكونات المطلوب توافرها لعمل عيش الفينو في المنزل .

طريقة تحضير:

نقوم بإحضار نص كوب من الماء التي قمت بتدفئة ثم نقوم بمزجه ونضع بداخله الخميرة والسكر

ثم نقوم بتحضير وعاء كبير ثم نضع الملح والزيت والزبدة

ونعجن المكونات جيدا لضمان جودة العيش الفينو

ثم نمزج عليهم كوب الخميرة المتوفر وملعقتين زيت الطعام ونستمر في العجن حتى تطرى العجينة

ومن ثم نقوم بترك العجينة في وعاء مدهون بزيت الطعام وبعدها تقومين بتغطية الوعاء جيدا وقومي بوضع العجينة لمده لا تقل عن ساعتين حتى تقوم العجينة بالارتفاع وتتضاعف داخل الوعاء .

ومن بعدها نقوم بإحضار العجينة ونقوم بتقسيمها إلى قسمين على شكل مستطيل ومن ثم نقوم بتغطيتها من جديد لكي تتضاعف مرة أخرى .

ثم نقوم بتسخين الفرن جيدا لعمل الخبز ثم ننتظر حتى يظهر وينضج العيش ثم نخرج الصينية من الفرن واتركيه يبرد.

و هنا تكون قد قدمنا لك ابسط الطرق لعمل عيش الفينو في المنزل بكل سهولة لضمان سر نجاح عيش الخبز نعجن المكونات التي قمت بتحضيرها جيدا حتى تحصل على نتيجة جيده .