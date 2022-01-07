سعر Huawei Nova 9 ومواصفاته أحدث هاتف في سلسلة هواوي

سعر Huawei Nova 9 ومواصفاته ، قدمت لنا شركة هواوى سلسلة كبيرة ومتنوعة من الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الذكية التي تُسهل علينا صعوبات الحياة ومجاراة التطورات التكنولوجية المحيطة في العقود السابقة، فـ تعتبر شركة Huawei من أفضل الشركات الرائدة في صناعة الأجهزة الذكية الحديثة ولها عدة شركات منافسة في السوق المحلي والدولي كشركات آيفون، أنفنيكس، أوبو، سامسونج، وغيرها من الشركات العالمية التي لها أسم واسع عالمياً، وها هي شركة هواوى تستكمل سلسلة نجاحها في استكمال لوحتها الفنية في صناعة الهواتف وكان آخرها هاتف Huawei Nova 9 الذي سوف يتم مناقشة مواصفاته وأسعاره في الأسواق الدولية والعالمية والدولية.

يأتي هاتف هواوي نوفا 9 بـ ابعاد 160×73.7×7.8 ملم مع وزن 175 جرام تقريبًا. يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع النانو سيم. يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني وحتى الجيل الرابع. يدعم ميزة الاتصال قريب المدى NFC. شاشة الهاتف تأتي من نوع الـ OLED وبها ثقب في المنتصف، مع مساحة 6.57 بوصة، وتأتي دقة الشاشة 1080×2340 بكسل. معالج هواوي نوفا 9 من شركة كوالكم من نوع سناب دراجون 778G- Snapdragon 778G 4G بتكنولوجيا 6 Nano أما المعالج الرسومى فيأتي من نوع Adreno 642L. ذاكرة الهاتف الداخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، ولكن لا يدعم تزويد الهاتف بذاكرة خارجية لزيادة المساحة التخزينية بكارت ميموري خارجي.

كاميرا الهاتف الخلفية تأتي رباعية 50+8+2+2 ميجا بكسل وتعمل على التصوير الواسع، والعزل والبورتريه والتصوير الماكرو. أما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل. يدعم Huawei Nova 9 التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل وجودة الـ FHD بدقة 1080. ظهر الهاتف من الزجاج. نظام تشغيل الهاتف HarmonyOS 2.0 وهو نظام خاص لخدمات شركة هواوي ولا يقدم خدمات شركة جوجل. الهاتف يدعم خاصية ضد الضوضاء عن طريق ميكروفون خاص. يأتي بمستشعرات الأمان والحماية مع مستشعر البصمة و خاصية الـ Face Unlock علاوة على مستشعرات التسارع والتقارب. به منفذ للـ USB من نوع Type C. بطارية الهاتف تأتي بسعة 4300 مللي أمبير مع دعم خاصية الشحن السريع بقوة 66 وات والشحن العكسي. الهاتف متوفر في الأسواق العالمية والمحلية باللون الأخضر والأزرق والبنفسجي والأسود.

سعر Huawei Nova 9 ومواصفاتهمتابعة مواصفات Nova 9

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يأتي هاتف نوفا 9 في الأسواق العالمية بسعر 540 دولار أمريكي.

أما سعر في الإمارات بواقع 1799 درهم إماراتي.

بينما سعر Nova 9 في المملكة السعودية 1900 ريال سعودي.

1900 ريال سعودي. سعره في مصر 9850 جنيه مصري.

سعر هواوي نوفا 9