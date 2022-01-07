يسعى الكثيرون إلى فقدان الوزن بشكل سريع في حالة اقتراب مناسبة هامة أو حدث ما، وبالتأكيد قدان الوزن بشكل سريع ليس من المستحيل ولكنه متاحا لكن بطرق تكون صعبة بعض الشيء بحيث يتم الحرمان من بعض الأطعمة أو تقليل الكميات لفترة معينة للوصول إلى الوزن المطلوب في وقت قياسي.

تعد مشكلة الوزن من الأمور الأكثر أهمية لدى الإنسان لأن الوزن الزائد يسبب الكثير من المشكلات الصحية والنفسية على حد سواء، وتختلف الأسباب من طريقة تناول الطعام والمشكات النفسية والوراثية.

ومن أكثر المشاكل التي يسبب الوزن الزائد هو : (ضيق في الجهاز التنفسي ) وغيره من قلة الحركة التي تسبب العديد من الأمراض ولذلك احرص على الخطوات التالية لفقدان الوزن السريع.

ومن هنا سوف نقوم بالتوضيح لكم أسهل الطرق استخداما لليمون وافضلهم وكيف يساعد الليمون في حرق الدهون المتراكمة داخل جسم كل إنسان.

– وبأسهل صورة ممكنة نوضح استخدامات الليمون :

باستخدام الليمون وتعد هذه الطريقة من أفضل الطرق لأنه من مصادر طبيعية التي خلقها الله عز وجل لنا .

فقدان الوزن بشكل سريع باستخدام الليمون

– أولا: ماء الليمون :تعد ماء الليمون من العناصر الغنية بالعناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان ومن افضل الأشياء التي تساعد في مراقبة الوزن وذلك بسبب احتوائه على مادة البكتين الذي يساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي ويساعد الجسم في تسريع عملية الحرق.

– ملحوظة:يجب أن تتناول كوب من عصير الليمون بعد الاستيقاظ مباشره كل يوم لمده 6 أيام قبل تناول أي وجبة في الصباح الباكر بعد الاستيقاظ مباشرة.لأنه يساعد على حرق الدهون في الجسم بشكل كبير .

ثانيا :شرائح الليمون :اعمل على شرائح الليمون ينقع في ماء مع نصف ملعقة كمون وسيبه يوم كامل ثم اشربه في اليوم الثاني بعد الاستيقاظ مباشرة لأنه يساعد على حرق كمية كبيرة من الدهون

ناول مشروب الليمون بالزنجبيل وهو من المشروبات التي لا يوجد فيها سعرات حرارية تساعد في حرق الدهون بشكل سريع.



-ثالثا :الليمون بالجنزبيل :

-رابعا الشاي بالليمون: من الممكن إضافة الليمون إلى مشروب الشاي الأخضر لكى تتخلص من السموم ويساعد أيضا على حرق الدهون واحرص على تنقيط على الشاى الاخضر من الليمون .