تعتبر الثلاجة من الأجهزة الكهربائية الهامة التي من الصعب الاستغناء عنها في المنزل، خاصةً مع بداية الزواج؛ حيث أنها تساعد كثيرًا في الاحتفاظ ببعض أنواع الأطعمة لأسابيع، ولذلك تتابع النساء أسعار الثلاجات بشكل دوري، ومع قدوم العام الجديد، سيكون هناك رغبة عند البعض في شراء واحدة من الأنواع الجديدة التي تحمل ماركات عديدة، مثل سامسونج وتوشيبا، حيث أن الشركات تقدم عروض وتخفيضات سنويًا لزيادة المبيعات، ولذلك سيكون من الجيد معرفة أسعار ثلاجات سامسونج 2022 في السعودية وغيرها من الأنواع.

سعر ثلاجة سامسونج 2022 بالسعودية

تمتلك علامة سامسونج أنواع مختلفة من الثلاجات، التي يمكن اختيارها بناءًا على مساحة التخزين واللون، حيث أن كل موديل تم تصميمه بلون معين.

ثلاجة 7.2 قدم متاحة باللون الأبيض 1.500 رسال سعودي ثلاجة سامسونج 10.5 قدم متوفرة باللون الفضي 1.830 ريال سعودي سامسونج باللون الأبيض 16 قدم 2.130 ريال سعودي ثلاجة سامسونج 12.8 قدم باللون الفضي فقط 2.100 ريال سعودي ثلاجة سامسونج 19.39 قدم متوفرة باللون الأبيض 5 آلاف ريال سعودي

توشيبا 2022

أسعار ثلاجات

وقدمت شركة توشيبا ثلاجات هذا العام في المعارض بأسعار مشابهة لثلاجات سامسونج، ولذلك الاختيار بينهم يجب أن يكون على الإمكانيات وسعة التخزين وعدد الأرفف الداخلية ومساحة الفريزر، وليس السعر فقط.

سعر ثلاجة توشيبا 10.98 قدم هو 1.967 ريال سعودي ومتوفرة باللون الرمادي فقط.

سعر 12.82 قدم هو 2.299 ريال سعودي في المعارض ومتوفرة بهذا الموديل باللون الأبيض.

ثلاجة توشيبا 12.82 قدم متوفرة باللون الفضي وسعرها في السعودية 2.470 ريال سعودي.

ثلاجة توشيبا 20.9 قدم متوفرة باللون الأبيض بسعر 2.999 ريال سعودي.

ثلاجة 20.9 قدم ماركة توشيبا متوفرة باللون الأزرق بسعر 3.847 ريال سعودي.

سعر ثلاجات ال جي في السعودية

واستطاعت ال جي أن تتميز إلى حدًا ما في موديلات الثلاجات الجديدة للعام الحالي، ولذلك قامت برفع السعر مقارنة بأسعار ثلاجات سامسونج، وجاءت الأسعار كالتالي: