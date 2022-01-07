خبير يحذر السعوديين من انخفاض الحرارة لـ5 درجات في هذه المناطق

علق الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، على حالة الطقس في المملكة السعودية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن شهدت أغلب المدن بالأيام القليلة الماضية حالة من عدم الاستقرار في الحرارة، نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة والضباب والرعد والبرق، موضحًا أن المواطنين يجب أن يكونوا على استعداد لتحمل البرودة التي من المتوقع أن تسيطر على بعض المناطق بعد ساعات من الآن.

انخفاض الحرارة في السعودية

وأوضح أستاذ المناخ السابق، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في مدينة الرياض ومناطق أخرى على مدار شهر يناير الجاري، مؤكدًا أن متوسط الحرارة في الرياض تصل إلى 21 درجة ظهرًا، وأحيانًا تصل إلى 15 درجة ولكن في حالات نادرة، وخلال الليل تتدرج الصغرى بين 10 و14 درجة، ولكن في الفترة حالية وحتى نهاية الشهر الحالي، ستنخفض الحرارة إلى 5 درجات، وهذا من المتوقع أن يحدث في المنطقة الشرقية أيضًا ولكن ليس بشكل يومي.

حالة الطقس غدا بالسعودية

وأعلن المركز الوطني للأرصاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على جميع مدن المملكة، موضحًا أنه الرياض ستتعرض بعد ساعات إلى ضباب كثيف يتسبب في انخفاض الرؤية، وهذه الظاهرة المناخية المتكررة منذ بداية فصل الشتاء، سوف تظهر في مدينة تبوك، خاصةً منطقة جبل اللوز وعلقان والبدع؛ محذرًا جميع المواطنين من القيادة بسرعة عالية على الطرق.

أماكن الأتربة والأمطار الثلاثاء

أما عن أماكن تساقط الأمطار غدًا، فأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أنها من المتوقع أن تتساقط على مدار اليوم بمدينة عسير فقط، وسوف يصاحبها ضباب شديد، مما يقلل من مستوى الرؤية، أما باقي أجزاء المملكة، فسوف يسيطر عليها الضباب والأتربة، مثل منطقة نجران والمدينة المنورة ومكة المكرمة، ولذلك يجب الحذر من الهواء المثير للأتربة.

عدم السير بالشوارع خلال نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

تخفيف السرعة أثناء فترة الضباب في المناطق التي تم التحذير منها.

ارتداء الملابس المناسبة للطقس، خاصةً خلال الليل.

متابعة حالة الطقس بشكل دوري لمعرفة أماكن تساقط الأمطار.

نصائح المركز الوطني للسعوديين