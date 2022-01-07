القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2022..شاهد المباريات مجانا من المنزل

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2022، خلال الأيام القليلة المقبلة سينسدل الستار على بطولة كأس الأمم الأفريقية الثالثة والثلاثين، والتي ستقام في الكاميرون في الفترة الممتدة من 9 يناير إلى 6 فبراير من هذا العام، وستقام بمشاركة 24 منتخبا بعد فوز الجزائر في النسخة السابقة التي أقيمت في مصرة سنة 2019.
وكانت المرة الثانية التي يحمل فيها الخضر الكأس السمراء بعد نسخة 1990، كما تسعى الكاميرون جاهدة لتنظيم بطولة مشرفة كما هو مقرر لها بعد مواجهة عدد من التحديات المختلفة. خاصة بعد تأخرها في الفترة الماضية بسبب ظهور فيروس كورونا، ويهتم الآلاف بل الملايين من الناس في مصر والعالم العربي بأسره بالقنوات التي تبث بطولة كأس أمم إفريقيا، نظرا للمباريات الممتعة التي سنشهدها في قادم الأيام خاصة بمشاركة أفضل المنتخبات العربية المحبوبة كمنتخب مصر والمغرب وتونس والجزائر. كما سنزودكم أدناه عبر موقعنا بكافة التفاصيل والمعلومات حول القنوات الناقلة لكان 2022.
القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2022
أعلنت العديد من القنوات العربية والأفريقية أنها ستبدأ بث هذه الفعالية الإفريقية الكبرى في اليوم الأول من افتتاحها أي في التاسع من هذا الشهر، كما نوفر لكم في هذا الجدول بعض القنوات المجانية التي تبث كأس الأمم الأفريقية 2022، وفيما يلي ترددات القنوات:
|قناة النبأ الليبية
|تردد:11096
استقطاب:أفقي H
معدل الترميز:2700
|قناة يورو سبورت
|تردد:12360
استقطاب: أفقي H
معدل الترميز:27500
|قناة فوكس سبورت
|تردد:11740
استقطاب: عمودي v
معدل الترميز:30000
القمر: أسترا 23
|قناة أرينا سبورت
|تردد:11595
استقطاب:عمودي V
معدل الترميز:27500
كما سيشارك منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة من كان 2022، والتي تجمع منتخب النسور الخضراء و منتخب صقور الجديان وغينيا بيساو وسيسعى الفراعنة بجهد لحصد الصدارة في هاته المجموعة، وستلعب مصر ضد نيجيريا يوم 11 يناير، وغينيا بيساو يوم 15 يناير. كما تنتهي مرحلة المجموعات بمباراة ضد منتخب السودان في 19 يناير. وسيتم بث مباريات كأس الأمم الأفريقية عبر سلسلة بي إن سبورتس المشفرة، كما يمكن مشاهدة المباريات مجانا عبر القنوات المذكورة أعلاه.
موعد بطولة كأس أمم أفريقيا 2022
من المقرر أن تقام المباراة الأولى للبطولة بين الكاميرون وبوركينا فاسو في 9 يناير 2022 على ملعب بلوبيا في الكاميرون. كما يمكنك مشاهدة المباراة عبر القنوات المجانية المذكورة سابقا، ونرجو أن يكون التتويج من صالح منتخباتنا العربية.
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القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2022، خلال الأيام القليلة المقبلة سينسدل الستار على بطولة كأس الأمم الأفريقية الثالثة والثلاثين، والتي ستقام في الكاميرون في الفترة الممتدة من 9 يناير إلى 6 فبراير من هذا العام، وستقام بمشاركة 24 منتخبا بعد فوز الجزائر في النسخة السابقة التي أقيمت في مصرة سنة 2019.
وكانت المرة الثانية التي يحمل فيها الخضر الكأس السمراء بعد نسخة 1990، كما تسعى الكاميرون جاهدة لتنظيم بطولة مشرفة كما هو مقرر لها بعد مواجهة عدد من التحديات المختلفة. خاصة بعد تأخرها في الفترة الماضية بسبب ظهور فيروس كورونا، ويهتم الآلاف بل الملايين من الناس في مصر والعالم العربي بأسره بالقنوات التي تبث بطولة كأس أمم إفريقيا، نظرا للمباريات الممتعة التي سنشهدها في قادم الأيام خاصة بمشاركة أفضل المنتخبات العربية المحبوبة كمنتخب مصر والمغرب وتونس والجزائر. كما سنزودكم أدناه عبر موقعنا بكافة التفاصيل والمعلومات حول القنوات الناقلة لكان 2022.
القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2022
أعلنت العديد من القنوات العربية والأفريقية أنها ستبدأ بث هذه الفعالية الإفريقية الكبرى في اليوم الأول من افتتاحها أي في التاسع من هذا الشهر، كما نوفر لكم في هذا الجدول بعض القنوات المجانية التي تبث كأس الأمم الأفريقية 2022، وفيما يلي ترددات القنوات:
|قناة النبأ الليبية
|تردد:11096
استقطاب:أفقي H
معدل الترميز:2700
|قناة يورو سبورت
|تردد:12360
استقطاب: أفقي H
معدل الترميز:27500
|قناة فوكس سبورت
|تردد:11740
استقطاب: عمودي v
معدل الترميز:30000
القمر: أسترا 23
|قناة أرينا سبورت
|تردد:11595
استقطاب:عمودي V
معدل الترميز:27500
كما سيشارك منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة من كان 2022، والتي تجمع منتخب النسور الخضراء و منتخب صقور الجديان وغينيا بيساو وسيسعى الفراعنة بجهد لحصد الصدارة في هاته المجموعة، وستلعب مصر ضد نيجيريا يوم 11 يناير، وغينيا بيساو يوم 15 يناير. كما تنتهي مرحلة المجموعات بمباراة ضد منتخب السودان في 19 يناير. وسيتم بث مباريات كأس الأمم الأفريقية عبر سلسلة بي إن سبورتس المشفرة، كما يمكن مشاهدة المباريات مجانا عبر القنوات المذكورة أعلاه.
موعد بطولة كأس أمم أفريقيا 2022
من المقرر أن تقام المباراة الأولى للبطولة بين الكاميرون وبوركينا فاسو في 9 يناير 2022 على ملعب بلوبيا في الكاميرون. كما يمكنك مشاهدة المباراة عبر القنوات المجانية المذكورة سابقا، ونرجو أن يكون التتويج من صالح منتخباتنا العربية.