القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2022..شاهد المباريات مجانا من المنزل

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2022، خلال الأيام القليلة المقبلة سينسدل الستار على بطولة كأس الأمم الأفريقية الثالثة والثلاثين، والتي ستقام في الكاميرون في الفترة الممتدة من 9 يناير إلى 6 فبراير من هذا العام، وستقام بمشاركة 24 منتخبا بعد فوز الجزائر في النسخة السابقة التي أقيمت في مصرة سنة 2019.

وكانت المرة الثانية التي يحمل فيها الخضر الكأس السمراء بعد نسخة 1990، كما تسعى الكاميرون جاهدة لتنظيم بطولة مشرفة كما هو مقرر لها بعد مواجهة عدد من التحديات المختلفة. خاصة بعد تأخرها في الفترة الماضية بسبب ظهور فيروس كورونا، ويهتم الآلاف بل الملايين من الناس في مصر والعالم العربي بأسره بالقنوات التي تبث بطولة كأس أمم إفريقيا، نظرا للمباريات الممتعة التي سنشهدها في قادم الأيام خاصة بمشاركة أفضل المنتخبات العربية المحبوبة كمنتخب مصر والمغرب وتونس والجزائر. كما سنزودكم أدناه عبر موقعنا بكافة التفاصيل والمعلومات حول القنوات الناقلة لكان 2022.

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2022

أعلنت العديد من القنوات العربية والأفريقية أنها ستبدأ بث هذه الفعالية الإفريقية الكبرى في اليوم الأول من افتتاحها أي في التاسع من هذا الشهر، كما نوفر لكم في هذا الجدول بعض القنوات المجانية التي تبث كأس الأمم الأفريقية 2022، وفيما يلي ترددات القنوات: