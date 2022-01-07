جدة - نرمين السيد - وأشارت الوكالة الرسمية للبلاد أن بيونغ يانغ "لن تتمكن من المشاركة فى الأولمبياد بسبب تصرفات القوى المعادية والوباء العالمي، لكننا سندعم بشكل كامل رفاقنا الصينيين فى عملهم لعقد دورة أولمبية رائعة".
وستقام الألعاب الأولمبية الشتوية فى الفترة من 4 إلى 20 فبراير، والألعاب البارالمبية من 4 إلى 13 مارس.
وكانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة أعلنت "مقاطعة دبلوماسية" للأولمبياد، متهمة بكين بانتهاك حقوق الإنسان.
إلا أن هذه الدول ستتمثل برياضيين فى دورة الأولمبياد فى الصين، من دون إرسال مسؤولين رسميين.
وحذرت الصين فى أعقاب ذلك من أن هذه الدول "ستدفع ثمن" مقاطعتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الشمالية تعلن عدم مشاركتها فى أولمبياد بكين لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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