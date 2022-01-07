نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحجز الإلكتروني المسبق لتصديقات وزارة الخارجية mofa gov kw بالرقم المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر وزارة الخارجية الكويتية mofa gov kw من القطاعات الأكثر أهمية في البلاد ومن وقت آخر يحتاجها المواطن او المقيم فيما يتعلق بخدماتها القنصلية في المصادقة على الشهادات والمستندات والتوكيلات، إذا كنت ممن يرغب بإنجاز أي خدمة قنصلية فقبل ذلك يجب أخذ موعد مسبق، ويمكنك رؤية أقرب وقت يناسبك للمراجعة وفق التاريخ الذي تقوم بتحديده اثناء عملية الحجر الالكتروني باستخدام الرقم المدني.

mofa gov kw

امتلكت الكويت طفرة في التحول الرقمي وقدمت خدمات مواعيد بسيطة الإجراءات لتحديد موعد قبل زيارة الجهات الحكومية، وبالمثل وزارة الخارجية حيث أتاحت ميزة طلب موعد يقوم به المراجع على الموقع الالكتروني للوزارة mofa gov kw، إذ على المستفيد استكمال نموذج الحجز عن طريق تعبئة البيانات الأساسية ومعلومات الموعد محل الرغبة. حيث سيسجل بشكل إلكتروني تاريخ الموعد وتحديد وقته حسب الاختيار، وذلك للاستفادة من الخدمات المقدمة في مكاتب الوزارة من قبيل تصديقات الأختام والتوقيعات وتصديق الشهادات وغيرها في فروع الخارجية مثل صبحان، برج التحرير، الشويخ، وغيرها.

كيف يمكنك حجز موعد وزارة الخارجية قسم التصديقات في الكويت

تعهد وزارة الخارجية الى موظفيها القيام بالتصديقات بترتيب موعد الكتروني، من قبل المستفيد- ويمكن معرفة طريقة حجز موعد التصديقات في مركز التصديقات الرئيسي في الشويخ او احد الفروع بخطوات سهلة شرحتها الوزارة وتتلخص بالقيام بما يلي، هي

الذهاب الى موقع وزارة الخارجية الكويتية ثم النقر على الخدمات القنصلية

الضغط على خدمة حجز موعد

تقوم الآن بإدخال الرقم المدني التابع لك، بالإضافة لرقم الهاتف

أختر واحداً من فروع الوزارة الذي يلائمك لإنجاز خدمتك اثناء وصولك.

مراعاة اختيار المكتب المناسب لمعاملتك وهو مكتب التصديقات.

يتم استكمال طلب الحجز بتحديد فترة المراجعة صباحية او مسائية واختيار تاريخ الموعد وفي أي وقت يكون، لتحصل بالنهاية على معرف الباركود عبر مسحة QR. او الاحتفاظ بالباركود كصورة على جهازك الذكي.

رابط حجز موعد تصديقات الخارجية الكويتية

دشنت الخارجية الكويتية رابط المواعيد على موقعها الرسمي، وبتسجيل الدخول عليه من قبل المواطنين والمقيمين يمكنهم تعبئة الحقول المطلوبة بالبيانات السليمة منها الرقم المدني لإكمال الحجر بصورة نهائية، فيتحقق للعميل بعد ذلك الحق في زيارة جميع فروع الوزارة مثل فرع صبحان او برج التحرير في الأوقات الذي اختارها مسبقاً لهذا الحجر على الفضاء الالكتروني. كما تتيح الوزارة على نفس الرابط المذكور خدمة التواصل وتلقي الشكاوى.

في النهاية نكون قد قدمنا كل شيء متعلق بحجز موعد وزارة الخارجية الكويت بالرقم المدني، أيضا بينا بوضوح كيف يمكن الوصول الى رابط منصة المواعيد الخاصة بالتصديقات بالتالي يستطيع المستفيدين إتمام عمليات حجوزاتهم المسبقة بكل يسر بإتباع تعليمات الحجز المنشورة على موقع ثقفني دوت كوم.