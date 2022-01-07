الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور الأفراد المستفيدين برقم الهوية

من أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الموارد البشرية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور خدمة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور وتحديث الحالة إليكترونيا من خلال رابط الضمان ، وذلك بكل سهولة وسرعة من خلال الاستعلام برقم الهوية دون الحاجة إلى أى جهد أو تعب لإتمام عملية الاستعلام، ويسعى الكثير من الأشخاص المستفيدين والمسجلين الجدد بنظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 لمعرفة حال الضمان من عدد الأفراد المستحقين للضمان وكم المبلغ المقرر صرفه لهم وتحديث الحالة، وذلك كله يمكن الاستعلام عنه من خلال الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي المطور دون أى عناء.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية

ويعد نظام الضمان الاجتماعي من أنظمة الدعم والحماية التي تقوم المملكة من خلالها بتوفير دخل شهري وإعانة مالية للأسر المحتاجة والأرامل والمطلقات والمتقاعدين على المعاش والشباب الباحثين عن عمل، لتضمن الدولة وصول الدعم لمستحقيه وتكفل لها التغلب على أعباء الحياة وسد حاجتهم المالية لتوفير المتطلبات الأساسية، ويتم صرف الضمان الاجتماعي المطور لكل فرد في أسرة صاحب المعاش تنطبق عليه شروط الحصول على الضمان.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يمكن الاستعلام عن حالة الضمان والأفراد المستفيدين منه بالدخول على رابط النظام ، ومعرفة كافة البيانات عن حالة الضمان والمستفيدين و قيمة الرواتب المستحقة ويتم الاستعلام عن طريق رقم الهوية الوطنية، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه اليوم .

طريقة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور وتحديثه

يمكن للمواطن صاحب المعاش الدخول على موقع الضمان الاجتماعي المطور، وذلك عبر الرابط المخصص من قبل الوزارة ويستطيع معرفة بيانات المستفيد وعدد الأفراد المستفيدين من الضمان وتحديث الحالة وذلك من خلال خطوات بسيطة، وذلك عن طريقة إدخال رقم الهوية الوطنية سارية وتسجيل الدخول بالبيانات المطلوبة الخاصة بالمستقيد.