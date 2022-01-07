مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة للبطولة مجاناً

تقام مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية خلال الأيام القليلة القادمة، ويقوم الآن منتخبنا المصري بكافة التدريبات، وذلك لمواجهة أول مباراة في تحدي كأس الأمم الأفريقية ضد نيجيريا يوم ١١ يناير والتي تقام في الكاميرون حيث يقع المنتخب من ضمن المجموعة الرابعة وتضم هذه المجموعة غينيا بيساو والسودان ونيجيريا، وسوف نتحدث عن جميع التفاصيل الخاصة بالمباريات من خلال هذا المقال.

يستعد الآن الفريق المصري تحت قيادة كارلوس كيروش للمباراة والتي تعقد خلال الأيام القادمة حيث يكون الفريق تحت ضغط كبير إلى جانب كثرة التدريبات.

يصارع المنتخب المصري جميع الفرق الموجودة وذلك للحصول على كأس الأمم الأفريقية وهو اللقب الذي فقده منذ عام 2010.

سوف تبدا مباريات كأس الأمم الأفريقية يوم 9 يناير في الكاميرون وتتنهي يوم 6 من فبراير 2022.

تقام أول مباراة في الملعب الأولمبي في العاصمة الكاميرونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

تواجه مصر نيجيريا في اول مباراة لهم يوم 11 يناير في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والمباراة الثانية لمصر تكون ضد غينيا بيساو يوم 15يناير في تمام الساعة التاسعة مساءا، وتعقد المباراة الثالثة لمنتخبنا ضد السودان يوم 19يناير في تمام الساعة التاسعة مساءا.

مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقياالقنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية على النايل سات

بعد أن قمنا بالتحدث عن موعد المباريات وأهم التفاصيل عنها يجب أن نختص بالذكر للقنوات الناقلة لكاس الأمم الأفريقية على النايل سات حيث يعتبر القمر الصناع نايل سات من أكثر الأقمار مشاهدة لذلك أخذ الكثير من الجمهور المصري والعربي لمحبي كرة القدم البحث عن القنوات الناقلة للمباراة وذلك للاستعداد للمشاهدة عليها إلى جانب التأكد من فتح هذه القنوات أو إدخال تردداتها وفتحها وسوف نتعرف على هذه القنوات وتردداتها من خلال النقاط التالية علي الأقمار الصناعية المختلفة: