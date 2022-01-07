كيفية الاستعلام عن الضمان من خلال الرقم المدني 1443 بالمملكة

استعلام الضمان بالرقم المدنى استخدام رقم تسجيل المواطن أو رقم الهوية في الاستعلام الضمان بالرقم المدنى، وهي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الموارد البشرية للمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي، ويمكنهم التسجيل بنجاح في منصة الضمان الاجتماعي ولهم الحق في استلام المعاشات، حيث تتيح هذه الخدمة للأفراد إمكانية التحقق من تاريخ إيداع الوديعة في حساب المستفيد كما تقدم الوزارة العديد من الخدمات الأخرى من خلال بوابتها الإلكترونية وتضمن استمرار صرف المعاشات.

استعلام الضمان بالرقم المدنى

تقدم الموارد البشرية الكثير من الخدمات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطوَّر، وأهمها تقديم الاستفسارات عبر بوابة الخدمة الإلكترونية للوزارة بشكل إلكتروني من خلال أرقام التسجيل المدني أو أرقام الهوية الوطنية، الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الموارد البشرية.

انتقل إلى علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

أدخل علامة التبويب الاستعلام عن المعلومات الخاصة بالمستفيد من الضمان.

العمل الجاد لتسجيل رقم السجل المدني ورقم الضمان.

أدخل رمز التحقق اليدوي وانقر فوق عرض.

تحديث الضمان الاجتماعي

تواصل وزارة الموارد البشرية التأكيد على أهمية تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، ولأهميتها في صرف المعاشات الشهرية.

تؤكد الوزارة على ضرورة الاهتمام بالمستفيدين الذين تتقدم إليهم الوزارة بطلب تحديث البيانات ضمن إطار زمني محدد،30 يومًا كحد أقصى، لأنه في حالة عدم وجود استجابة خلال هذه الفترة، ستتوقف مدفوعات تقاعد الضمان الاجتماعي.

الضمان الاجتِماعي الجديد

في العدد الأخير، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إطلاق الضمان الاجتماعي الجديد، ومن خلال منصة الدعم والضمان الاجتماعي، والمنصة القديمة لقبول مشترك لطلبات الضمان الاجتماعي التي تم تطويرها، ولابد من التسجيل والتأكيد على إمكانية تقديم المنصة للمنصة التالية في 23 مايو 2022، ويحق للأفراد المستوفين لشروط الضمان الاجتماعي المطوَّر الحصول على الضمان الاجتماعي المطور في 1 يناير، وقد ذكرنا في هذه الشروط:

الجنسية السعودية والإقامة الدائمة في السعودية.

ألا يتجاوز الراتب الشهري الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي.

الممتلكات والثروات لا تتعدى حظر الصرف.

اتبع تعليمات وزارة التربية والتعليم بخصوص خدمات صحة الطفل والتعليم.

السكن خارج الملاجئ الحكومية.

ملتزمون بتدريب وتأهيل أفراد الأسرة المؤهلين.

رابط استعلام الضمان الاجتماعي

خصصت دائرة الموارد البشرية رابط خاص للاستعلام عن التأمينات الاجتماعية، والسماح بالدخول من خلال رقم تسجيل المواطن ومن خلال الرقم القومي، وجميعها التوفير لحماية وقت وطاقة المستفيدين من المعاشات، مع تجنب الازدحام الناجم عن انتشار الأوبئة العالمية.

كما حرصت الوزارة على تفعيل الضمان الاجتماعي المتطور، بما في ذلك أكبر عدد من الأسر الفقيرة، ودعمهم حتى يصبحوا منتجين، أسرة مستقلة ماديًا وقادرة على تحمل الظروف المعيشية.