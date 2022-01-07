طريقة تغيير المهنة في الأحوال المدنية 1443

طريقة تغيير المهنة في الأحوال المدنية ، يتردد دائما سؤال من أهم ما يشغل بال الكثير من المواطنين السعوديين وهو ما هي الطريقة الصحيحة للقيام بتغيير المهنة في بطاقة الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالمواطن، ويعد إثبات الشخصية هذا من أهم ما يفيد المواطن في العديد من المصالح الحكومية والمؤسسات وغير ذلك بالمملكة العربية السُّعُودية، فيوجد عدد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يريدون القيام بتغيير المهنة التي يمتهنها المدونة في بطاقة الهُوِيَّة الوطنية أو التغيير من طالب إلي موظف، فلابد عند تغيير المهنة أن يتوجه الشخص لتغييرها في البطاقة حتى لا يتعرض للمسائله القانونية، وسوف نتعرف علي الطريقة التي يجب اتباعها فيما يلي علي موقع ثقفني.

طريقة تغيير المهنة في الأحوال المدنية

يوجد طريقة محددة قام بوضعها مكتب الأحوال المدنية في المملكة العربية السُّعُودية، لكل مواطن يرغب في تغيير مهنته في بطاقة الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به عليه إتباعها كي يتمكن من إتمام عملية التغيير بنجاح، وتتمثل خطوات الطريقة في ما سوف نقدمه لكم من خلال السطور التالية:

يقوم المواطن بالذَّهاب إلى أقرب مكتب أحوال مدنية تابع له.

تسجيل رَقَم بطاقة الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به ويجب أن تكون سارية المفعول.

تقديم إخلاء طرف من جهة العمل المدونة في بطاقة الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به.

القيام بملء جميع البيانات التي يريد تغييرها.

على المواطن القيام بتقديم طلب لمراجعة البيانات الخاصة به للموظف المختص بذلك وقيامه بمتابعة التعديلات الخاصة بالطلب.

شروط تعديل المهنة بالأحوال المدنية

من المتعارف عليه أن لكل شيء قواعد وشروط يجب أن يتم إتباعها لكي تتم أي عملية أو خطوات بنجاح خاصة في المصالح الحكومية، ومن أكثر الدول التي دائماً تتبع نظام وشروط خاصة هي المملكة العربية السُّعُودية، حيث قامت بوضع عدد من الشروط الهامة لكل من يرغب في تعديل بياناته الشخصية عن طريق الأحوال المدنية، ومن هذه الشروط والأحكام ما يلي:

قيام صاحب الطلب بتعبئة النموذج الخاص بتعديل البيانات الخاصة به من خلال الدخول المباشر إلى البوابة الرئيسية وزارة الداخلية.

القيام بإحضار بطاقة الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به.

ما يثبت عمله في الوظيفة الجديدة التي قام بشغلها.

إحضار إخلاء طرف من جهة العمل التي تركه.

نموذج تعديل المهنة في الأحوال المدنية

يتضمن نموذج تعديل المهنة في الأحوال المدنية مجموعة من البيانات التي يجب أن يقوم المواطن بملئها ومن هذه البيانات ما يتمثل في الآتي:

عنوان المواطن.

محل الإقامة الخاص به.

جهة العمل المنوط بها والعنوان الخاص بالعمل.

رَقَم الهاتف الجوال التابع لجهة العمل الجديد.

رَقَم السجل المدني الخاص به.

تسجيل الاسم الرباعي الخاص بالمواطن المدون ببطاقة الهُوِيَّة الوطنية.

تاريخ الميلاد.

رَقَم الجوال الخاص به.

تحديث بطاقة الهوية من خلال حساب أبشر

تعتبر منصة أبشر من اكثر المنصات أهمية في المملكة العربية السُّعُودية حيث توفر العديد من الخِدْمَات التي تساعد المواطن السعودي والشخص المقيد أيضاً في إنجاز الكثير من الأشياء بدلاً من الذَّهاب إلي المؤسسات وإضاعة الوقت، ومن الخِدْمَات التي تقدمها منصة أبشر هي تحديث بيانات بطاقة الهُوِيَّة الوطنية للمواطن السعودي، ويحث ذلك من خلال الخطوات التالية: