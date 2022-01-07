شروط منح قروض بنك التسليف والادخار بالسعودية

يرغب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية من التعرف على شروط منح قروض بنك التسليف بالسعودية، حيق يلجأ الافراد للاقتراض من البنوك من أجل إقامة المشاريع الخاصة بهم أو شراء سيارة أو تجديد منزل الإقامة وغيرها من الأسباب الأخر، حيث يعتبر بنك التسليف من أكثر البنوك التي تتسم بدورها الحيوي والفعال والمؤثر في المجتمع من كافة النواحي، فهو يساهم في تنمية ودعم إقامة المشروعات الصغيرة، فضلاً عن تقديم التمويلات اللازمة لها، بالإضافة إلى الدعم المالي، فهو يساهم في ترويج مبدأ الادخار وتجيع الأفراد على بناء مشروعات جديدة وحديثة خاصة بهم.

شروط منح قروض بنك التسليف بالسعودية

فرض بنك التسليف السعودي مجموعة من الشروط لكي يتمكن الافراد من الحصول على القروض، وهذه الشروط جاءت كالتالي:

يشترط أن يكون المتقدم من أصل وجنسية سعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على قرض بنك التسليف على الأقل 25 سنة وألا يزيد عمره عن 55 سنة.

أن يكون للمتقدم وظيفة يستدل من خلالها على انتظامه بتسديد القرض كل شهر.

ينبغي أن يكون المتقدم مالك لمشروع جديد خاص به.

لابد وأن يكون المتقدم للحصول على القرض لديه وقت للعمل فيه.

ينبغي ألا يقل الدخل لدى الفرد المتقدم عن 10 آلاف ريال سعودي.

يجب وأن يقوم المتقدم بتعبئة استمارات الخاصة بالبنك الائتماني ومن ثم استكمال التقديم.

شروط منح قروض بنك التسليف بالسعودية للكفيل

كما وضع بنك التسليف مجموعة من الشروط الخاصة بمنح قروض بنك التسليف بالسعودية للكفيل، فكل من يغب في الحصول على قرض الأسرة أو قرض الزواج او غيرهما من القروض يشترط أن يأتي كفيل، فمن شأن هذه الشروط حماية حقوق الكفيل وكذلك حقوق المكفول، وإليكم الشروط: