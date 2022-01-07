app.moe.edu.kw رابط استخراج نتائج الطلاب في الكويت 2022 عبر موقع وزارة التربية

انتهى الطلاب في الكويت من اجتياز الاختبارات المقررة عليهم بشك رسمي، ويمكنكم الآن الدخول على رابط استخراج نتائج الطلاب في الكويت 2022 عبر موقع التربية من أجل استخراج النتائج، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن موعد ظهور نتائج الطلا في دولة الكويت، وهذه النتائج يترقبها الآلاف من الطلاب والطالبات فضلاً عن أولياء الأمور، فقد أنهي الطلاب الفصل الدراسي الأول بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي صرحت بها وزارة الصحة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا أو أيًا من متحوراته.

رابط استخراج نتائج الطلاب في الكويت 2022

ونظرًا لكثرة البحث من قبل الطلاب والطالبات بشأن رابط استخراج نتائج الطلاب في الكويت 2022، فقد أتاحت وزارة التربية والتعليم الكويتية موقعها الرسمي بحيث يتمكن الطلاب من كافة المراحل الدراسية سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية من الحصول على نتائجهم فور الإعلان عنها، وإليكم خطوات استخراج نتائج الطلاب:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية.

اختر من بين الخدمات المتاحة على الصفحة الرئيسية الخدمات الإلكترونية.

انقر على المرحلة الدراسية الخاصة بك للتعرف على النتائج.

حدد الصف الدراسي من ضمن المراحل الدراسية التي ستظهر أمامك على الشاشة.

قم بتحديد رقم المقعد أو الرقم المدني الخاص بك.

والآن انقر على زر استخراج نتيجة الطالب المتاحة في آخر الصفحة.

وبهذه الخطوات؛ يتمكن كافة الطلاب في مملكة الكويت في كافة المراحل الدراسية من الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر.

نتائج الطلاب في الكويت 2022

وبعدما تعرفنا على رابط استخراج نتائج الطلاب في الكويت 2022، نود الإشارة بان وزارة التربية والتعليم الكويتية تذل الكثير من الجهود لتوفير جميع سبل وطرق الراحة في المراحل الدراسية المختلفة، لذا فقد أطلقت منصة مرع النتائج التاع لها بحيث يستطيع كافة الطلاب من التعرف على نتائجهم عن طريق رقم الامتحان أو رقم المقعد بكل سهولة ويسر، وذلك بدلاً من تزاحم الطلاب والطالبات في المدرسة للتعرف على نتائجهم والتي تعتبر بيئة خصبة لإصابتهم فيروس كورونا المستجد، وذلك بموجب حرص الوزارة على حماية أبنائها من أي مخاطر أو الإصابة بأي أمراض.