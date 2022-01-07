استعلام عن دعم مربي المواشي بالسجل المدني ، من المتعارف عليه أن برنامَج دعم مربي المواشي باستخدام رَقَم السجل المدني من أهم الخِدْمَات التي دائماً يتساءل عنها الكثير من المواطنين السعوديين هو دعم مربي المواشي المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السُّعُودية وتعد هذه الخدمة من أهم الخِدْمَات الإلكترونية التي تساعد المواطن في تسهيل عملية البحث، وتقوم وزارة البيئة أيضاً بتوفير إعانات شهريه لصغار المربيين حتى تعينهم في تربية المواشي مثل شراء طعامهم وكافة المتطلبات التي يحتاجون إليها، ومن خلال موقع ثقفني سنقدم لكم الآن عدداً من الشروط والأحكام المهمة التي وضعتها الوزارة والشروط الخاصة بذلك التي يجب توافرها في كل من يريد الحصول على هذا الدعم والموعد المحدد لصرف الدعم الشهري المستحق لهم.

استعلام عن دعم مربي المواشي بالسجل المدني

يستطيع أي مواطن سعودي القيام بعملية الاستعلام عن برنامَج دعم مربي المواشي وذلك باستخدام رَقَم السجل المدني الخاص بالمستعلم إلكترونياً، المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طريق إتباع عدة الخطوات هامة التي قامت بوضعها الوزارة حتى تتم عملية الاستعلام الإلكتروني بشكل صحيح، ومن هذه الخطوات ما يلي:

أهم خطوة هي التي يجب فيها الدخول المباشر إلى الموقع الرسمي وزارة البيئة والمياه والزراعة.

اختيار أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية والضغط عليها.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن دعم مربي المواشي.

تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمستعلم.

إدخال رَقَم السجل المدني في الخانة المخصصة لذلك.

اختيار أيقونة استعلام والضغط عليها.

ستظهر للمستعلم جميع البيانات الخاصة بالدعم.

موعد صرف إعانة مربي الماشية 1443

يتم تحديد موعد صرف إعانة مربي الماشية في المملكة العربية السُّعُودية من كل شهر، حيث تختلف الأيام في العام الهجري من شهر إلي آخر، و وزارة البيئة والمياه والزراعة هي من تقوم بالإعلان عن الموعد، على كل مواطن يريد التعرف على دعم مربي المواشي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، حيث إن كل مواطن مسجل في الدعم يحصل على دعم مربي المواشي وهو مبلغ مالي يصرف له ويبدأ من أربع آلاف ريال سعودي ويصل إلى ست آلاف ريال، وتتمثل طريقة الاستعلام عن موعد نزول الدعم في الآتي:

يجب الدخول بشكل مباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

اختيار أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية والضغط عليها.

اختيار زر استعلام والنقر عليه.

الدخول المباشر على خدمة استعلام عن معاملات.

ثم اختيار أيقونة دعم مربي المواشي والنقر عليها.

وأخيرا سيظهر للمستعلم الموعد الخاص بصرف الدعم له.

كما يمكن لأي مواطن سعودي استخراج شهادة قيد (ميلاد) أو غير ذلك من الشهادات والخدمات التي تقدمها الوزارة بكل سهولة دون أي تعقيدات

يجب أن يكون صاحب الطلب يحمل شهادة صحية.

لا يقل عمره عن واحد وعشرون 21 عاماً.

أن لا يكون شاغلاً لأي وظيفة في أي من القطاعات الحكومية والخاصة.

لابد أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السُّعُودية وقت تقديم الطلب وحتى نهاية مدة الدعم.

يكون يمتلك حساب بنكي خاص به ويكون ساري المفعول.

لابد أن يتم رفع الطلب المقدم الخاص بالدعم على البوابة الإلكترونية أو من خلال التطبيقات الخاصة بها.

تكون الصحيفة الجنائية الخاصة به خاليه من أي أحكام.

لا يكون مقيم في أي من دار الإيواء.

يكون من مربي صغار المواشي بالمملكة.

يكون حاصل على الجنسية السُّعُودية بالمملكة العربية السُّعُودية أو بطاقة تنقل خاصه به.

شروط دعم المواشي 1443