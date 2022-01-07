روسيا: اتفاق بين موسكو وبرلين وباريس على إجراء اتصالات جديدة تتضمن كييف

جدة - نرمين السيد - اتفق ممثلو روسيا وألمانيا وفرنسا على إجراء مزيد من الاتصالات، بما فى ذلك مشاركة أوكرانيا لإنهاء النزاع على وجه السرعة فى شرق البلاد، حسبما صرح نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية دميترى كوزاك للصحفيين يوم الخميس عقب الاجتماع مع المستشارين السياسيين من صيغة نورماندى من ألمانيا وفرنسا.





ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن كوزاك قوله "اتفقنا على إجراء مزيد من الاتصالات، بما فى ذلك مشاركة القيادة الأوكرانية من أجل إنهاء الصراع فى شرق أوكرانيا، فى أقرب وقت ممكن". وأكد كوزاك "ممثلا ألمانيا وفرنسا أكدا التزامهما باتفاقيات مينسك باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية النزاع فى جنوب شرق أوكرانيا. ناقشنا عددًا من التحركات العملية لتنفيذ اتفاقيات مينسك". وأجرى كوزاك محادثات فى موسكو مع المستشارين السياسيين بصيغة نورماندى - مستشار المستشار الألمانى للسياسة الخارجية ينس بليتنر والمستشار الدبلوماسى للرئيس الفرنسى إيمانويل بون، حيث عقد الاجتماع بدعوة من الجانب الروسى.

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