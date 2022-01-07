أحداث كازاخستان.. أمريكا تحذر من نشر قوات روسية

وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن "الولايات المتحدة، وبصراحة العالم، سيراقب للكشف عن أى انتهاك لحقوق الإنسان"، مضيفا: "سنراقب أيضا للكشف عن أى خطوات قد تمهّد للسيطرة على مؤسسات كازاخستان".
وأكد برايس بأنه سيترك حكومة كازاخستان لتبرر دعوتها لتدخّل منظمة معاهدة الأمن الجماعى التى تقودها روسيا.
وأفاد رئيس المنظمة الحالي، وهو رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، بأن التحالف استجاب لطلب جاء على إثر "تدخل خارجي".
وبينما لم يرد على التعليق مباشرة، كرر برايس دعوته إلى كازاخستان للتعامل مع المشكلات التى أدت إلى الاضطرابات التى أثارتها تظاهرات حاشدة نادرة من نوعها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
وقال برايس: "نأمل بأن تتمكن حكومة كازاخستان قريبا من التعامل مع المشكلات التى تعد اقتصادية وسياسية فى طبيعتها"، مضيفا بأن الولايات المتحدة تعد "شريكا" للدولة الواقعة فى وسط آسيا.
وأجرى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى وقت سابق الخميس، اتصالا مع نظيره الكازاخستانى مختار تليوبيردي، ودعا إلى حل سلمى للأزمة واحترام حرية الإعلام.
وشدد بلينكن "على دعم الولايات المتحدة الكامل لمؤسسات كازاخستان الدستورية وحرية الإعلام ودافع عن حل سلمى للأزمة يحترم حقوق الإنسان"، بحسب برايس.
وأفاد برايس أن وزير الخارجية الأميركى استغل الاتصال لمناقشة المخاوف المرتبطة بتحرّكات الجنود الروس قرب الحدود الأوكرانية.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعى قولها إن إجمالى عدد قوات حفظ السلام سيبلغ حوالى 2500 ويمكن تعزيزها إذا لزم الأمر.
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