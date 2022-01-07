خطوات التقديم للحصول على قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية السعودي وشروط التسجيل

منذ أن أعلن بنك التنمية الاجتماعي السعودي عن توفر خدمة التقديم على قروض من خلال البنك وهناك الملايين من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن خطوات التقديم للحصول على القرض كما يتساءلون عن الشروط التي وضعها البنك لكي نستطيع أخذ موافقة الحصول على القرض، كما أنه لابد من توافر بعض من المستندات والأوراق الشخصية اثناء التقديم وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

أصبحت العديد من الخدمات السعودية تقدم بشكل الكتروني وهذا لتسهيل على كافة المواطنين من الازدحام والتجمعات التي قد تسبب انتشار العدوى مما يعرض المواطنين للخطر، لهذا حرص بنك التنمية الاجتماعي على توفير خدماتها إلكترونيا، ويمكنك التقديم على قرض أهل بالخطوات التالية:

اولا في البداية قم بالذهاب الى الموقع الرسمي الخاص بنك التنمية الاجتماعي.

على الفور سيظهر امامك الصفحة الرئيسية قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم تحديد التقديم على قرض أهل.

سيظهر أمامك نموذج الطلب قم بكتابة البيانات المطلوبة من الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، الراتب الشهري.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

قم بعد ذلك رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم الضغط على إرسال الطلب.

هكذا سيتم مراجعة طلبك والتأكد من صحة البيانات التي قمت بادخالها وخلال 15 يوم بحد أقصى سيتم الرد عليك.

هناك بعض الشروط التي حددها البنك التمنية الاجتماعية للحصول على الموافقة للحصول على قرض أهل، وأهم هذه الشروط ما يلي:

يشترط ان الا يقل عمر المتقدم عن 18 عام اثناء التقديم ولا يزيد عن 70 عام.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون من سكان المملكة العربية السعودية.

لابد ان يكون المتقدم غير مدين أو يكون مقدم علي قرض من جهة أخرى تابعة للمملكة العربية السعودية.

لابد ان يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن 10000 ريال سعودي.

كما يشترط أن يكون المتقدم مسجلا مسبقا في وزارة التنمية الاجتماعية.