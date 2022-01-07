أحداث كازاخستان.. مصرع 26 مسلحا واعتقال أكثر من 3 آلاف شخص

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق حذرت وزارة الداخلية الكازاخستانية من أن مثيرى الشغب الذين يرفضون إلقاء أسلحتهم سيتم القضاء عليهم.

وأكدت الوزارة أن جميع المبانى الحكومية ومراكز الشرطة تحت سيطرة القوات الأمنية.

ووفقا لوزارة الداخلية لقى 18 عنصرا من قوات الأمن مصرعهم، وأُصيب أكثر من 700 عنصر آخر.

وأضافت الوزارة أن 216 من أفراد الحرس الوطنى أصيبوا خلال أعمال الشغب فى مدينة ألما-آتا، وشيمكنت، مشيرة إلى أنهم جميعا يتلقون العلاج بالمستشفيات، وأنهم تعرضوا لإابات بالرصاص وكذلك إصابات جراء استخدام المسلحين قنابل المولوتوف.

واندلعت مظاهرات فى كازاخستان فى الثانى من يناير احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز المسال، سرعان ما تطورت إلى أعمال شغب ونهب فى عدد من المدن.

وأعلن على إثر ذلك الرئيس الكازاخستانى قاسم جومارت توكاييف، حل الحكومة، وإعلان حالة الطوارئ فى البلاد.