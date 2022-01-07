منتج تمويل النايفات الجديد مع شروط ميسرة

منتج تمويل النايفات الجديد بقيمة 300 ألف ريال دون كفيل ولا تحويل للراتب، من أهم المنتجات التمويلية التي تقدمها الشركة للعديد من العملاء من المواطنين داخل المملكة، حيث يتوفر هذا المنتج التمويلي للموظفين من القطاع العام أو الخاص في المملكة بأقل قيمة راتب شهري، وتوفر الشركة التمويلات بشروط ميسرة وسهلة، بما يساهم في خدمة الاحتياجات المالية والشخصية للعملاء في مختلف أنحاء المملكة السعودية.

أولاً يتم الدخول إلى موقع شركة النايفات للتمويل الرسمي

الرسمي ثم يبدأ طالب التمويل إضافة كافة البيانات المطلوبة في نموذج التمويل الشخصي من شركة النايفات في المملكة

من شركة النايفات في المملكة كما يلزم تقديم إثبات للهوية الوطنية للعميل المتقدم للحصول على التمويل

كما أنه يشترط تعبئة النموذج الخاص بالإفصاح عن الالتزامات المالية الخاصة بالعميل عند طلب التمويل

إرفاق شهادة معتمدة من جهة العمل بتعريف الراتب الشهري الخاص بالعميل

إلى جانب تقديم كشف للحساب البنكي لآخر ثلاثة رواتب

إلى جانب بطاقة أو رقم الآيبان الخاصة بالعميل.

خطوات التقديم على تمويل النايفات بدون تحويل راتب

تساهم شركة النايفات تقديم عروض تمويلية مميزة تعمل بدورها على سد الاحتياجات المالية للعملاء، طبقا لبعض الشروط الميسرة، إلى جانب إمكانية حصول العملاء على العروض التمويلية بسرعة كبيرة بمجرد إتمام إجراءات الطلب، بالإضافة إلى بعض الامتيازات المتعددة التي تقدمها الشركة، ومن تلك المميزات:

تعمل الشركة على توفير منتج تمويلي يتناسب مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

إمكانية حصول الأفراد داخل المملكة على سيولة نقدية من خلال منتجات تمويلية عبر شركة النايفات بقيمة 300 ألف ريال

كما أنه يمكن لكافة العملاء، الاستفادة من منتج تمويل شركة النايفات الجديد والحصول على قبول طلب التمويل دون الاضطرار لتحويل الراتب الشهري.

بالإضافة إلى إمكانية الحصول أيضا على قمية منتج تمويلي بمبلغ 100 ألف ريال دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن من جهة العميل المتقدم للحصول على التمويل

كما أن الشركة توفر منتج تمويل شخصي بهامش ربح تنافسي

توفير خيارات سداد متعددة وميسرة، من الممكن أن تصل مدتها إلى 60 شهرا

هذا وتعمل الشركة كذلك من خلال فريق عمل متخصص لتوفير إجراءات إتمام المنتجات التمويلية المختلفة مثل تمويل النايفات بكل سهولة ويسر.

مزايا التمويل الشخصي من شركة النايفات