عروض العام الجديد 1+1 مجاناً من بن داود على السلع التموينية والبقالة

بن داود يقدم لعملائه أقوي العروض العائلية بمناسبة العام الجديد على السلع التمونية ويتوفر بالمجلة عروض تشكيلة متنوعة 1 + 1، 3 + 3، 2 +1،ويفاجئ الجميع بالخصومات الرائعة كما تتيح فرصة التسوق عبر الأون لاين من خلال التطبيق الألكتروني بن داود أطلب مقاضيتك الشهرية وأحصل على خدمة التوصيل مجاناً تسري العروض من يوم الأربعاء الموافق ٥ يناير وحتى يوم الأربعاء ١٢ يناير أو حتى نفاذ الكمية.عروض العام الجديد من بن داود على السلع التمونية
- سارعوا بشراء العرض العائلي وأحصلوا على واحدة مجاناً من كيس حامل أرز مصري بوزن 5 كيلو 1+2 بسعر 54.95 ريال سعودي بدلاً من 89.85 ريال سعودي.
- لعشاق الشوكولاتة متوفر برطمان ويلنس كريمة _ والكاكاو عضوي بوزن 350 جرام 1+1 بسعر 26.50 ريال سعودي بدلاً من 53.00 ريال سعودي.
- أشتري عبوة التوفير من فيكتوريا_ زيت زيتون_ 2 لتر +500 مجاناً بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 68.00 ريال سعودي.
- أشتري كرتونة حليب طويل الأجل من الصافي كامل الدسم 12 عبوة × 1 لتر بسعر خاص 35.95 ريال سعودي بدلاً من 54.00 ريال سعودي.
- أشتري عرض أخر من الصافي 2 كرتونة حليب طويل الأجل كامل الدسم 12 × 1 لتر بسعر 64.95 ريال سعودي بدلاً من 108.00 ريال سعودي.
- عرض خاص وموفر 3+3 مجاناً من تريفا لحم تونا وإن العبوة 80 جرام بسعر 13.50 ريال سعودي بدلاً من 27.00 ريال سعودي.
- المراعي تقدم عرض خاص 1+1 كريمة طبخ / خفق عبوة بوزن 500 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال سعودي.
- متوفر كرتونه مياه مع نيه نوفا 40 قطعة×330مل بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 22.00 ريال سعودي.
- حافظي على مناعة أطفالك بفصل الشتاء القارس وناوليهم يومياً عسل طبيعي من الشفاء وإن الحبة 500 جرام واستفاد بالعرض 1+1 مجاناً بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 87.50 ريال سعودي.
- بريز يدون كيس جبنة موزاريلا بوزن 11.95 ريال سعودي بدلاً من 25.50 ريال سعودي.
- أشتري فخد خروف سواكني بالعظم وزن كيلو واحثلي على خصم 15% عند الشراء بسعر 56.95 ريال سعودي بدلاً من 69.95 ريال سعودي.
- متوفر بقسم اللحوم كتف خروف سواكني بالعظم وزن كيلو بسعر 54.95 ريال سعودي بدلاً من 67.95 ريال سعودي واحثلي على خصم 15% عند الشراء.
- متوفر لحم عجل بدون عظم باكستاني كيلو بخصم 16% بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال سعودي.
- حضري ألذ سجق بقرى لعائلتك سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي واحثلي على خصم 40%.
- يوجد مفوم بقرى برازيلي سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال سعودي بخصم 26%.
- احصلي على لحم عجل بالعظم باكستاني كيلو بسعر 36. 95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال سعودي بخصم مغري 17%.
- الجميع يعشق تناول لحم البرجر وتوفره بن داود بسعر رائع للكيلو 33.95 ريال سعودي بدلاً من 40.95 ريال سعودي بخصم 15%.
- أشتري باكت قطع دجاج طازجة من رضوي بوزن 900 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال سعودي.
- متوفر أوزان مختلفة من دجاج التنمية بوزن 900 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي.
- دجاج التنمية وزن 1000 جرام بسعر 16.50 ريال سعودي بدلاً من 17.75 ريال سعودي.
- دجاج التنمية بوزن 1100 جرام بسعر 17.50 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال سعودي.
- دجاج التنمية بوزن 1200 جرام بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال سعودي.
- سمك دنيس وزن كيلو بسعر 42.95 ريال سعودي بدلاً من 54.95 ريال سعودي بخصم 21%.
- سمك شعور وزن كيلو بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي بخصم 30%.
- سمك سلطان إبراهيم سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي بدلاً من 38.25 ريال سعودي بخصم 21%.
الوسوم
بن داود يقدم لعملائه أقوي العروض العائلية بمناسبة العام الجديد على السلع التمونية ويتوفر بالمجلة عروض تشكيلة متنوعة 1 + 1، 3 + 3، 2 +1،ويفاجئ الجميع بالخصومات الرائعة كما تتيح فرصة التسوق عبر الأون لاين من خلال التطبيق الألكتروني بن داود أطلب مقاضيتك الشهرية وأحصل على خدمة التوصيل مجاناً تسري العروض من يوم الأربعاء الموافق ٥ يناير وحتى يوم الأربعاء ١٢ يناير أو حتى نفاذ الكمية.عروض العام الجديد من بن داود على السلع التمونية
- سارعوا بشراء العرض العائلي وأحصلوا على واحدة مجاناً من كيس حامل أرز مصري بوزن 5 كيلو 1+2 بسعر 54.95 ريال سعودي بدلاً من 89.85 ريال سعودي.
- لعشاق الشوكولاتة متوفر برطمان ويلنس كريمة _ والكاكاو عضوي بوزن 350 جرام 1+1 بسعر 26.50 ريال سعودي بدلاً من 53.00 ريال سعودي.
- أشتري عبوة التوفير من فيكتوريا_ زيت زيتون_ 2 لتر +500 مجاناً بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 68.00 ريال سعودي.
- أشتري كرتونة حليب طويل الأجل من الصافي كامل الدسم 12 عبوة × 1 لتر بسعر خاص 35.95 ريال سعودي بدلاً من 54.00 ريال سعودي.
- أشتري عرض أخر من الصافي 2 كرتونة حليب طويل الأجل كامل الدسم 12 × 1 لتر بسعر 64.95 ريال سعودي بدلاً من 108.00 ريال سعودي.
- عرض خاص وموفر 3+3 مجاناً من تريفا لحم تونا وإن العبوة 80 جرام بسعر 13.50 ريال سعودي بدلاً من 27.00 ريال سعودي.
- المراعي تقدم عرض خاص 1+1 كريمة طبخ / خفق عبوة بوزن 500 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال سعودي.
- متوفر كرتونه مياه مع نيه نوفا 40 قطعة×330مل بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 22.00 ريال سعودي.
- حافظي على مناعة أطفالك بفصل الشتاء القارس وناوليهم يومياً عسل طبيعي من الشفاء وإن الحبة 500 جرام واستفاد بالعرض 1+1 مجاناً بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 87.50 ريال سعودي.
- بريز يدون كيس جبنة موزاريلا بوزن 11.95 ريال سعودي بدلاً من 25.50 ريال سعودي.
- أشتري فخد خروف سواكني بالعظم وزن كيلو واحثلي على خصم 15% عند الشراء بسعر 56.95 ريال سعودي بدلاً من 69.95 ريال سعودي.
- متوفر بقسم اللحوم كتف خروف سواكني بالعظم وزن كيلو بسعر 54.95 ريال سعودي بدلاً من 67.95 ريال سعودي واحثلي على خصم 15% عند الشراء.
- متوفر لحم عجل بدون عظم باكستاني كيلو بخصم 16% بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال سعودي.
- حضري ألذ سجق بقرى لعائلتك سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي واحثلي على خصم 40%.
- يوجد مفوم بقرى برازيلي سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال سعودي بخصم 26%.
- احصلي على لحم عجل بالعظم باكستاني كيلو بسعر 36. 95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال سعودي بخصم مغري 17%.
- الجميع يعشق تناول لحم البرجر وتوفره بن داود بسعر رائع للكيلو 33.95 ريال سعودي بدلاً من 40.95 ريال سعودي بخصم 15%.
- أشتري باكت قطع دجاج طازجة من رضوي بوزن 900 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال سعودي.
- متوفر أوزان مختلفة من دجاج التنمية بوزن 900 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي.
- دجاج التنمية وزن 1000 جرام بسعر 16.50 ريال سعودي بدلاً من 17.75 ريال سعودي.
- دجاج التنمية بوزن 1100 جرام بسعر 17.50 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال سعودي.
- دجاج التنمية بوزن 1200 جرام بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال سعودي.
- سمك دنيس وزن كيلو بسعر 42.95 ريال سعودي بدلاً من 54.95 ريال سعودي بخصم 21%.
- سمك شعور وزن كيلو بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي بخصم 30%.
- سمك سلطان إبراهيم سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي بدلاً من 38.25 ريال سعودي بخصم 21%.