عروض العام الجديد 1+1 مجاناً من بن داود على السلع التموينية والبقالة

بن داود يقدم لعملائه أقوي العروض العائلية بمناسبة العام الجديد على السلع التمونية ويتوفر بالمجلة عروض تشكيلة متنوعة 1 + 1، 3 + 3، 2 +1،ويفاجئ الجميع بالخصومات الرائعة كما تتيح فرصة التسوق عبر الأون لاين من خلال التطبيق الألكتروني بن داود أطلب مقاضيتك الشهرية وأحصل على خدمة التوصيل مجاناً تسري العروض من يوم الأربعاء الموافق ٥ يناير وحتى يوم الأربعاء ١٢ يناير أو حتى نفاذ الكمية.

عروض العام الجديد من بن داود على السلع التمونية

سارعوا بشراء العرض العائلي وأحصلوا على واحدة مجاناً من كيس حامل أرز مصري بوزن 5 كيلو 1+2 بسعر 54.95 ريال سعودي بدلاً من 89.85 ريال سعودي.

لعشاق الشوكولاتة متوفر برطمان ويلنس كريمة _ والكاكاو عضوي بوزن 350 جرام 1+1 بسعر 26.50 ريال سعودي بدلاً من 53.00 ريال سعودي.

أشتري عبوة التوفير من فيكتوريا_ زيت زيتون_ 2 لتر +500 مجاناً بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 68.00 ريال سعودي.

أشتري كرتونة حليب طويل الأجل من الصافي كامل الدسم 12 عبوة × 1 لتر بسعر خاص 35.95 ريال سعودي بدلاً من 54.00 ريال سعودي.

أشتري عرض أخر من الصافي 2 كرتونة حليب طويل الأجل كامل الدسم 12 × 1 لتر بسعر 64.95 ريال سعودي بدلاً من 108.00 ريال سعودي.

عرض خاص وموفر 3+3 مجاناً من تريفا لحم تونا وإن العبوة 80 جرام بسعر 13.50 ريال سعودي بدلاً من 27.00 ريال سعودي.

المراعي تقدم عرض خاص 1+1 كريمة طبخ / خفق عبوة بوزن 500 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال سعودي.

متوفر كرتونه مياه مع نيه نوفا 40 قطعة×330مل بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 22.00 ريال سعودي.

حافظي على مناعة أطفالك بفصل الشتاء القارس وناوليهم يومياً عسل طبيعي من الشفاء وإن الحبة 500 جرام واستفاد بالعرض 1+1 مجاناً بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 87.50 ريال سعودي.

بريز يدون كيس جبنة موزاريلا بوزن 11.95 ريال سعودي بدلاً من 25.50 ريال سعودي.