الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل من مصرف الراجحي 1443.. وخطوات الحصول علي تمويل الراجحي

يعرف مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية أنه واحد من أكبر المؤسسات المصرفية بالإضافة إلى تقديمه العديد من الخدمات المصرفية أهمها التمويل المقدم للشركات وكذلك الأفراد، ويستفيد الكثيرون من المواطنين داخل المملكة من هذه الخدمات التي يوفرها مصرف الراجحي، هذا ويهتم المصرف بجانب خدمات الحسابات بتقديم التمويل اللازم للمواطنين هذا في حالة التمويل الشخصي أو التمويل العقاري، بالإضافة إلى قروض السيارات.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل من مصرف الراجحي 1443

أعلن مصرف الراجحي عن الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على تمويل شخصي للمواطنين السعوديين وهي كالآتي:

يجب أن لايقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 25 عاماً هجرياً وكذلك لا يتجاوز 60 عاماً في نهاية إستحقاق القسط الأخير للمصرف.

يسمح للمواطن بالحصول على القرض ولكن يجب أن يكون الدخل الشهري له أقل من 2000 ريال سعودي أجر شهري.

تقديم إثبات يفيد بقيمة الراتب الذي يتقاضاه المواطن الذي يرغب في الحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي.

في حالة أن يكون المتقدم عميل متقاعد للعسكرين يجب أن لا يتجاوز 70 عاماً في نهاية إستحقاق القسط الأخير للتمويل.

تقديم إفادة بالبيانات الخاصة بالمعاش التقاعدي.

تجاوز قيمة القسط الشهري الخاصة بالتمويل الشخصي من مصرف الراجحي 900 ريال سعودي.

سداد الرسوم الإدارية لإستكمال إجراءات التقديم لتمويل مصرف الراجحي والبالغة 500 ريال سعودي.

إرفاق نموذج من طلب التمويل الخاص بالمصرف كافة المستندات السابق ذكرها وتقديمها للجهات المختصة.

خطوات الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي 1443

هناك بعض الخطوات اللازمة الواجب اتباعها في التقديم إلكترونياً على قرض مصرف الراجحي وهي: