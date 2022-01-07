شروط الحصول على قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية وأهم المستندات المطلوبه للتقديم علي القرض

يقدم بنك التنمية الإجتماعية داخل المملكة العربية السعودية جميع التسهيلات اللازمة للحصول على القروض للمواطنين السعوديين للمساعدة في تحسين الظروف المعيشية التي يواجهها المواطن خلال الإحتياجات اليومية، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة، ومن بين هذه القروض يقدم البنك قرض تمويل السيارة حيث يتمكن المواطن من الحصول على سيارة بعد توافر الشروط اللازمة وإطلاع البنك عليها والتأكد من مصداقية المواطن.

أنواع السيارات التي يقدمها بنك التنمية الإجتماعية 2021-2022

يتيح بنك التنمية الإجتماعية العديد من أنواع السيارات حتى يتمكن المواطن من الحصول على المناسب له كما سنوضح فيما يأتي أبرز تلك السيارات وكيفية القسط عليها:

سعر السيارة نيسان التيما هو 77.911 ريال سعودي موديل 2019 حيث يتم دفع قسط شهري قيمته 1289 ريال سعودي.

سعر السيارة تايوتا كامبري هو 86.122 ريال سعودي موديل 2019 حيث يتم دفع قسط شهري قيمته 1435 ريال سعودي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض السيارة

أعلن بنك التنمية عن الشروط الواجب توافرها قبل التقديم للحصول على قرض السيارة للمواطنين السعوديين وهي كالآتي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن لايقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن عشرون عاماً هجرياً وكذلك لا يتجاوز 60 عاماً.

لا يسمح للمواطن الحصول على أكثر من قرض من بنك التنمية الإجتماعية لهذا يجب أن يكون المتقدم للحصول على بنك السيارة لم يسبق له الاستفادة من قرض آخر.

يسمح للمواطن بالحصول على القرض ولكن يجب أن يكون الدخل الشهري له لا يتجاوز 14000 ريال.

تقديم الضمانات اللازمة لإستكمال إجراءات بنك التنمية للحصول على قرض السيارة.

يقوم البنك بعمل فحص إئتماني للمواطن ويجب أن يجتازه بنجاح لضمان الحصول على التمويل.

يجب أن يتوفر لدى المواطن رخصة قيادة سارية حيث انه لا يسمح بتقديم رخصة منتهية الصلاحية.

يسمح بنك التنمية بالحصول على التمويل ولكن خلال مدة لا تزيد عن 60 شهراً.

صورة ضوئية طبق الأصل من بطاقة هوية المتقدم.

تقديم عنوان المتقدم الوطني بوضوح.

تقديم رقم حساب الايبان البنكي للمتقدم.

يتم التسجيل برقم الجوال الخاص بالمتقدم والسابق تسجيله في منصة أبشر.

إرفاق شهادة العمل الحر في حالة تمويل الخدمات الخصصية.

المستندات اللازمة خلال التقديم على قرض السيارة