رئيس كازاخستان: الوضع فى البلاد تحت السيطرة وبدأنا مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأضاف توكاييف فى بيان، بحسب ما نقلته الخدمة الصحفية للرئاسة: "بدأت عملية لمكافحة الإرهاب. تقوم القوات الأمنية بعمل مكثف. وقد تمت استعادة النظام الدستورى بشكل أساسى فى جميع مناطق البلاد. وتسيطر الهيئات المحلية على الوضع".

وعقد توكاييف اجتماعا صباح الجمعة بمشاركة قيادة الإدارة الرئاسية ومجلس الأمن وقوات الأمن.

وبحسب بيان الرئاسة، ناقش الرئيس خلال الاجتماع الوضع العملياتى فى البلاد، ومسار عملية مكافحة الإرهاب، والوضع فى المناطق.

وقالت وسائل إعلام رسمية بأنه من المقرر أن يلقى توكاييف كلمة يتوجه بها إلى شعب كازاخستان اليوم الجمعة.

فى سياق متصل، تحدث وزير الخارجية الكازاخي، مختار تلوبيردي، فى محادثة مع نظيره الأمريكي، أنتونى بلينكن، بالتفصيل عن عملية مكافحة الإرهاب التى نُفذت بمشاركة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وجاء فى بيان الجانب الكازاخى بهذا الخصوص: "الوزير (تيلوبردي) أبلغ بلينكن بالتفصيل عن الوضع فى البلاد، وكذلك بشأن عملية مكافحة الإرهاب التى نفذت بمشاركة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".