منصة العمل التطوعي رابط تسجيل الدخول 2022

التسجيل في منصة العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية وهي إحدى منصات التطوع الإلكتروني التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تهدف إلى تقديم العمل التطوعي عن بعد وتعتبر أيضًا من المنصات الرئيسية المتخصصة في تقديم العمل التطوعي في مناطق المملكة ، وأوضحت المنصة على موقعها الرسمي على الإنترنت ، العمل التطوعي الوطني ، أنها تقدم الكثير من التطوع على الصعيدين الصحي والاجتماعي ، وتستمد منصة التطوع الطاقة من المتطوعين المستوفين لشروط العمل التطوعي ، ويمكن للمتطوع أن ينفذ عملية التطوع في المكان والزمان والميدان بما يتوافق مع خبرته ومهاراته، وفيما يلي رابط التسجيل في منصة العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية.

منصة العمل التطوعي رابط مباشر

كما تتيح لك المنصة توثيق ساعات العمل وإصدار شهادات التطوع إلكترونيًا ، ومنصة التطوع بعض المزايا والمميزات للأشخاص الراغبين في الانضمام إلى منصة التطوع منها سهولة وسهولة التطوع لفرص التطوع وربط التكامل مع مركز المعلومات الوطني، حيث يرغب العديد من المواطنين بالبحث عن رابط التسجيل في المنصة الوطنية للتطوع التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية، حتى يتمكنوا من الدخول إلى المنصة الوطنية للتطوع وذلك من خلال nvg. gov.sa ، يمكن أيضا أن تستكشف جميع مجالات التطوع التي توفرها منصة التطوع ، ثم اختر متطوعًا يناسبك لتكون من بين مليون متطوع.

يمكن للأشخاص في المملكة العربية السعودية التسجيل بسهولة إلكترونيًا في المنصة الوطنية للتطوع باتباع الخطوات الآتية بالتفصيل:

يمكن العثور على رابط لمنصة التطوع السعودية عبر الإنترنت: nvg.gov.sa حدد رمز تسجيل الدخول الذي سيعرض قائمة منسدلة بها 3 خيارات والمتطوعين ومقدمي فرص التطوع والمشرفين. حدد “المتطوعون”. ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة جديدة. اضغط على كلمة “Register Now”. اختر جنسيتك من بين قوسين (سعودي – غير سعودي). أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك. أضف تاريخ ميلادك. يجب أن يكون لدى المستخدم حساب أبشر وأن يكون عمره 18 عامًا أو أكثر وبذلك تم التحدث عن منصة العمل التطوعي والمخصصة للسعوديين.

كيفية التسجيل في العمل التطوعي بحساب جديد