منصة التطوع الصحي رابط تسجيل مباشر 2022

منصة التطوع الصحي في المملكة العربية السعودية والتي سنتحدث عنها في مزايا هذا المقال ، لأن منصة التطوع الصحي من أهم المنصات الإلكترونية لوزارة الصحة السعودية ، وبفضلها يحاول العديد من المتطوعين الصحيين بسرعة للتسجيل في منصة التطوع الصحي التعاوني. أشارت منصة التطوع الصحي إلى أنها تعمل على تلقي طلبات المتطوعين الذين لديهم خبرة ومهارات في المجال الصحي، وفيما يلي رابط منصة التطوع الصحي.

أطلقت منصة التطوع الصحي عبر موقعها الرسمي ، العديد من الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون بالمملكة والتي تلعب دوراً كبيراً في مساعدة المواطنين على مواجهة فيروس كورونا المستجد ، حيث تلقت طلبات من العديد من المواطنين السعوديين الراغبين في ذلك. تطوع لنا في جميع التخصصات والمجالات الطبية والصحية ، كما يسهل تسجيل المتطوعين ويؤكد معرفتهم الطبية مثل:

منصة التطوع الصحي رابط الدخول

إذا كان لدى المتطوع طاقم طبي بترخيص مهني. الطلاب في المجالات الصحية مثل الجامعات أو المعاهد. طاقم طبي متقاعد. على استعداد للتطوع في مجموعة متنوعة من التخصصات للحصول على الدعم في مجموعة متنوعة من المجالات.

يتساءل الكثير من المواطنين في الدول السعودية عن كيفية تسجيل الدخول إلى منصة التطوع الصحي والتي تبدو كالتالي:

للاشتراك في بوابة التطوع الصحي

ثم اضغط على “تسجيل الدخول” من خلال المنصة الوطنية الموحدة وأضف البيانات المسجلة في أبشر.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقل المتوفر.

ثم انقر فوق زر تسجيل الدخول.

بفضل هذه الخطوات السابقة ، سيتمكن مقدم الطلب من الدخول إلى منصة التطوع الصحي بنجاح وسهولة.

لتسجيل الكيانات على منصة العمل التطوعي ، يمكنك بسهولة القيام بما يلي:

قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لمنصة المتطوعين.

أدخل رقم تعريف مقدم الطلب.

أدخل كلمة المرور في الحقل المقدم.

ثم ، من خلال النقر على أيقونة تسجيل جهات الاتصال.

سيتم نقلك إلى موقع تسجيل الكيان الرسمي ، ثم أدخل:

أدخل رمز المنظمة التطوعية ويجب كتابته بأحرف إنجليزية.

إدخال اسم.

ثم املأ المعلومات المطلوبة

أدخل كلمة مرور تمثل المنظمات التطوعية.

قم بتعيين كلمة مرور للمتطوعين.

أضف موقعًا على شبكة الإنترنت.

اسم ممثل المنظمة الذي يتيح الفرصة للتطوع.

أدخل رقم الاتصال.

رقم لإدخال رخصة أو شهادة للتطوع.

رقم موحد للمنشآت ورقم الهوية الوطنية.

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