خلطة سحرية لغرفة النوم.. والنتيجة مبهرة

أراد استطلاع في الولايات المتحدة أن يعرف كيفية تأثير الغرف التي ينام فيها الأميركيون على نوعية نومهم، لكنه رصد أيضا اللون المميز الذي يجعل المرء يحصل على الراحة المثلى.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 1000 أميركي، أن بعض الأشخاص يحظون بنوم أفضل من الآخرين بسبب طريقة ترتيب غرف نومهم، بحسب موقع " fitandwell".

وعلى سبيل المثال، فقد نال أولئك الذين وضعوا أسرتهم أمام الحائط، وأجهزة التلفزيون مقابلها والباب على جانبها، وطلوا جدران الغرفة باللون الأرجواني كانوا ينعمون بنوم هانئ.

وقال الاستطلاع إن 75 بالمئة من الذين ناموا بهذه الطريقة حصلوا على الراحة المثلى، في حين أن الذين ضعوا أسرتهم في مقابل الأبواب مباشرة كان نومهم سيئا.

وخلص إلى أن الجدران ذات اللون البيج أو الأصفر كانت الأسوأ، عندما يتصل الأمر بالحصول على نوم جيد في الليل، بينما كانت الألوان الأرجوانية والزرقاء هي الأفضل في هذا الإطار.

أما إذا كنت قلقا بشأن تأثير حجم سريرك على نوم، فدعك من ذلك، إذ إن الاستطلاع لم يجد علاقة بين نوعية النوم وحجم السرير.

وتقول خبيرة النوم، كريستين لاب، إن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على نوعية نومك، لكن تنظيم غرفتك بطريقة مناسبة ستساعدك على قضاء ليلة هانئة وطويلة بلا ازعاج.

وأضافت: "رتّب غرفتك بما يشمل وضع التلفزيون عند قدميك، أو أخرجه تماما من غرفة نومك، على أن يكون الباب والنافذة على الجانبين.

ولا تنس طلاء الجدران باللون الأرجواني أو الأزرق، بالإضافة إلى ترتيب غرفة نومك وتنظيفها.