الأمم المتحدة: مقتل 3 لاجئين فى غارة جوية على تيجراى

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندى: "شعرت بحزن عميق عندما علمت أن 3 لاجئين إريتريين، بينهم طفلان، قتلوا أمس الأول فى غارة جوية استهدفت مخيم ماى عينى للاجئين فى شمال إثيوبيا".
وأوضح جراندى، فى بيان، أن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة 4 لاجئين آخرين بجروح، لكن حياتهم ليست فى خطر، وأن المفوضية تساعدهم فى تلقى العلاج الطبى.
وأعرب جراندى عن انشغاله وتعاطفه العميق مع أقارب ضحايا هذا الهجوم، مشددًا على أنه لا يصح أبدا أن يكون اللاجئون هدفا. وجدد المفوض الأممى "دعوة المفوضية جميع أطراف النزاع لاحترام حقوق جميع المدنيين، بمن فيهم اللاجئون".
ومنذ 14 شهرًا مضت، لقى آلاف الإثيوبيين واللاجئين حتفهم فى الحرب الأهلية الدائرة بين القوات الحكومية وعدد من العرقيات الإثيوبية فى إقليم تيجراى، شمال إثيوبيا، بين القوات الحكومية والمتمردين، مصحوبة بمعاناة المجاعة التى وصل إليها سكان المنطقة.
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